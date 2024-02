PREZZO FOLLE per il Monitor gaming ASUS 27" (-13%)

Entra nel mondo del gaming ad un livello superiore con il monitor ASUS TUF Gaming VG27WQ1B, ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di soli 229,00€ invece di 262,26€, con uno sconto del 13%. Non perdere l'occasione di potenziare il tuo setup gaming con questo fantastico monitor.

Monitor ASUS TUF Gaming VG27WQ1B, chi dovrebbe acquistarlo?

Se sei un videogiocatore appassionato in cerca di un'esperienza di gioco eccezionale, il monitor ASUS TUF Gaming VG27WQ1B potrebbe essere la scelta perfetta per te. Con una curvatura di 1500R e un ampio pannello da 27 pollici con risoluzione WQHD, questo monitor è progettato per offrire una qualità visiva e un comfort senza pari durante le tue sessioni di gioco. La curvatura immersiva assicura che ogni punto dello schermo sia alla giusta distanza dagli occhi, riducendo le distorsioni cromatiche e garantendo un comfort visivo ottimale anche durante le sessioni di gioco prolungate.

Per i videogiocatori che cercano prestazioni elevate, il monitor ASUS TUF VG27WQ1B offre una frequenza di aggiornamento di 165Hz e la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur, che assicura un tempo di risposta ultrarapido di soli 1ms (MPRT). Queste caratteristiche lo rendono ideale per giochi ad alta velocità come sparatutto in prima persona, giochi di guida o di strategia in tempo reale, dove la reattività è fondamentale per ottenere la vittoria.

Il monitor ASUS TUF Gaming VG27WQ1B è la scelta perfetta per i videogiocatori che desiderano prestazioni di alto livello e una qualità visiva superiore. Con la sua frequenza di aggiornamento di 165Hz e la tecnologia FreeSync Premium, offre un'esperienza di gioco fluida e reattiva, perfetta per i giochi d'azione più frenetici. Inoltre, la curvatura del display e le soluzioni ASUS per il comfort visivo assicurano una lunga durata di gioco senza affaticamento. A un prezzo di 229,00€, questo monitor offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile

