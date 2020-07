ASUS GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix, ecco la foto della prima custom con GPU Ampere

È da parecchio tempo che stiamo attendendo l’annuncio ufficiale delle nuove schede grafiche NVIDIA basate sull’architettura Ampere, le quali dovrebbe portare diverse novità ed un deciso aumento prestazionale almeno in ambito ray tracing. Probabilmente anche a causa della pandemia del nuovo Coronavirus COVID-19 che ha investito il pianeta, la società californiana ha deciso di posticipare la presentazione delle sue prossime GPU, ma, stando agli ultimi rumor, sembra che la compagnia potrebbe annunciare in pompa magna i nuovi dispositivi a settembre, con un lancio che seguirà da lì a poco. Ovviamente, dato il tempo particolarmente ridotto che ci separa all’avvenimento, dobbiamo supporre che le schede siano già in fase di produzione, come provato anche da una foto diffusa qualche tempo addietro che ritraeva una presunta RTX 3080.

Credit: VideoCardz

Nella giornata di oggi i colleghi di VideoCardz hanno pubblicato la foto di quella che dovrebbe essere l’ASUS ROG Strix GeForce 3080 Ti, la nuova punta di diamante in ambito consumer della compagnia taiwanese. Stando alle prime informazioni, questo scatto è stato rubato durante una meeting interno della compagnia organizzato per discutere dei nuovi design che accompagneranno la linea di nuove schede grafiche basate sulle GPU Ampere. Come potete vedere, è stato mantenuto il design a tripla ventola già impiegato nella precedente ASUS ROG Strix RTX 2080 Ti, mentre l’aspetto complessivo è molto “aggressivo”, con un frame in alluminio che dona al tutto un look molto “premium”. Un altro dettaglio che ci ha colpito è il nome stesso della scheda, RTX 3080 Ti, che certifica che lo schema di nomi impiegato dalla prossima generazione di schede NVIDIA sarà il medesimo delle precedenti e non sarà usata la dicitura 3090 comparsa nelle scorse settimane.

Per completezza, vi riportiamo nuovamente quale dovrebbero essere le specifiche tecniche della RTX 3080 Ti secondo gli ultimi rumor ed il presunto aumento prestazionale rispetto alla RTX 2080 Ti:

GPU Architettura CUDA core Frequenza massima VRAM + bandwidth Prestazioni RAW TDP Processo produttivo RTX 3080 Ti Ampere 5376 2200MHz 12GB / 863GB/s 21 TeraFLOPS 320W 7nm TSMC RTX 2080 Ti Turing 4352 1635MHz 11GB / 616GB/s 13,45 TeraFLOPS 250W 12nm TSMC Differenza / +23% +34% +40% +56% +28% /

Ovviamente, per il momento non ci rimane altro che attendere ancora un po’ per ricevere una comunicazione ufficiale da parte di NVIDIA relativa alle attesissime GPU Ampere. Nel frattempo, tuttavia, sappiamo già che anche i partner storici del brand, come ASUS, sono già al lavoro sulle loro versioni personalizzate.