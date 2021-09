ASUS, i nuovi monitor e proiettori dedicati ai professionisti

ASUS ha appena lanciato una nuova linea di prodotti completa per i creatori di contenuti e, oltre ai nuovi laptop della serie ProArt Studiobook, Zenbook e Vivobook, ha introdotto dei nuovi monitor e dei proiettori dedicati ai professionisti del settore.

Display ProArt OLED PA32DC

Il display ProArt OLED PA32DC è il primo monitor OLED al mondo con un calibratore integrato per la calibrazione automatica. È dotato di un pannello da 31,5 pollici HDR 4K (3840×2160) RGB Stripe OLED puro che offre un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e punta al VESA DisplayHDR 400 True Black. Il pannello offre una risposta nativa di 0,1 ms e un’eccezionale precisione del colore con una gamma DCI-P3 e Adobe RGB del 99%, ed una profondità di colore di 10 bit reali.

Il calibratore incorporato consente un semplice processo di calibrazione del colore mediante il software ProArt 2.0, che offre una perfetta integrazione con popolari software di terze parti come Calman e Light Illusion ColourSpace CMS. Ogni monitor viene fornito con la pre-calibrazione di fabbrica in HDR e SDR e il display può inviare notifiche agli utenti per ricordare loro la ricalibrazione. Per migliorare l’esperienza dell’utente, le clip per la gestione dei cavi permettono di organizzarli e riporli facilmente, e ogni PA32DC viene fornito con una palpebra ad hoc per ridurre al minimo i riflessi.

Monitor portatile ProArt PA147CDV

Il modello ProArt PA147CDV è invece un monitor portatile 32:9 da 14 pollici Calman Verified che migliora la produttività in mobilità dei creativi professionisti, abbinandosi facilmente con un qualsiasi laptop per aumentare l’area di visualizzazione dello schermo. L’ASUS Dial aggiornato e il pannello di controllo virtuale sul display facilitano il lavoro creativo con controlli e scorciatoie particolarmente utili per accelerare e semplificare i flussi di lavoro su software Adobe compatibili. Il monitor presenta uno spazio colore 100% sRGB e Rec. 709 ed è pre-calibrato in fabbrica per fornire una precisione del colore Delta E < 2.

Offre inoltre un comodo input con le dita e con lo stilo, supportando fino a 10 tocchi simultanei grazie alla tecnologia Microsoft Pen Protocol 2.0 (MPP). In termini di connettività, è dotato di due porte USB-C che forniscono input audio, video e alimentazione su un unico cavo, insieme a una porta HDMI. Per un facile utilizzo on-the-go, PA147CDV dispone un cavalletto meccanico che lo stabilizza.

Display ProArt PA32UCR

Si tratta di un monitor miniLED 4K HDR da 32 pollici con DisplayHDR 1000. Offre colori a 10 bit e tecnologia quantum-dot per offrire il 99% di Adobe RGB e >95% copertura DCI-P3. È anche dotato di una tecnologia di calibrazione hardware incorporata per garantire l’uniformità del colore e della luminosità.

Proiettore ProArt A1

Il proiettore ProArt A1 è la scelta perfetta per i creativi: è il primo proiettore professionale Calman Verified al mondo ed è pre-calibrato in fabbrica con Delta E < 2 per una eccezionale precisione del colore. Ha una sorgente luminosa a LED da 3000 lumen con una durata di 30.000 ore e dispone di un’ampia gamma colore al 98% degli spazi sRGB e Rec. 709 per immagini FHD davvero sorprendenti.

Per migliorare ulteriormente la resa delle immagini, include anche la correzione trapezoidale 2D e dei quattro angoli e offre un rapporto di zoom 1.2X per grandi proiezioni anche in spazi ristretti. In termini di compatibilità, il proiettore ProArt A1 assicura uno streaming wireless fuido con dispositivi iOS, Android e Windows 10. Inoltre, ASUS ProArt Preset e ProArt Palette consentono un rapido accesso alle impostazioni programmate e ai parametri di colore.

ZenScreen OLED MQ13AH e MQ16AH

ASUS ZenScreen OLED MQ13AH è il primo monitor portatile OLED da 13 pollici al mondo, dotato di un elevato rapporto di contrasto di 1.000.000:1, 100% di copertura della gamma di colori DCI-P3, HDR10 e precisione del colore Delta E <2, capace così di offrire sfumature strabilianti, neri profondi e incredibilmente realistici. È disponibile anche un modello più grande, con un display da 15,6 pollici della versione ASUS ZenScreen OLED MQ16AH.

ASUS ZenScreen OLED MQ13AH ha un profilo superslim di soli 5 mm nella sua parte più sottile, risultando perfetto per l’uso in mobilità. La tecnologia Proximity Sensor oscura lo schermo quando il monitor non è in uso per risparmiare energia, e il display può connettersi a diversi dispositivi tramite una mini HDMI e tre porte USB-C – due abilitate con DisplayPort Alt Mode e una con capacità di ricarica. Inoltre, le porte I/O si trovano su entrambi i lati, migliorando la gestione dei cavi e offrendo una maggiore flessibilità di configurazione. Per una maggiore facilità d’uso, una presa treppiede integrata e la smart cover pieghevole consentono agli utenti di sorreggere e posizionare il monitor con il proprio angolo di visione preferito.

TUF Gaming VG30VQL1A

Il TUF Gaming VG30VQL1A è un monitor da gaming curvo WFHD (2560 x 1080) da 30 pollici con una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 200 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT). È dotato dell’esclusiva tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB) e AMD FreeSync Premium per eliminare ghosting e tearing. Dispone anche della tecnologia High Dynamic Range, che supporta il formato HDR10.

ASUS BE27ACSBK

ASUS BE27ACSBK è un monitor IPS QHD (2560 x 1440) da 27 pollici con webcam FHD (1920 x 1080) integrata da 2 milioni di pixel e array di microfoni. È dotato di doppi microfoni con l’esclusiva tecnologia AI Noise-Canceling che elimina quasi tutti i rumori di fondo per fornire le migliori esperienze di comunicazione. Inoltre, la webcam integrata include la tecnologia Face Auto Exposure che rileva automaticamente i volti e ottimizza le immagini per una migliore esperienza di videoconferenza. Include una porta DisplayPort-over-USB-C con alimentazione da 80 watt, due DisplayPort, una porta HDMI, hub USB e due altoparlanti stereo da 2 watt.

Proiettore LED portatile ZenBeam E2

Infine ASUS ha infine presentato il proiettore LED ZenBeam E2 che dispone da un altoparlante da 5 watt ed è in grado di proiettare immagini luminose WVGA (854 x 480) da 100 pollici a una distanza di 2,5 metri. ZenBeam E2 offre il mirroring wireless per dispositivi Android, iOS e Windows. ZenBeam E2 ha una batteria incorporata che fornisce fino a quattro ore di tempo di proiezione con una carica completa e può essere utilizzato come power bank per caricare i dispositivi mobili.

I prezzi e le disponibilità dei nuovi prodotti ASUS per il nostro mercato saranno comunicati nelle prossime settimane. Purtroppo nel nostro mercato sembra non arriveranno il proiettore LED portatile ZenBeam E2 e i monitor ProArt PA32UCR, TUF Gaming VG30VQL1A e ASUS BE27ACSBK.