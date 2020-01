Asus miniPC PN62: versatilità e compattezza con i nuovi processori Intel di decima generazione

Asus ha presentato un nuovo miniPC equipaggiato con processori Intel di decima generazione, l’Asus miniPC PN62. Si tratta di un dispositivo dalle dimensioni estremamente ridotte per chi cerca il miglior compromesso tra le prestazioni nelle attività quotidiane e un ingombro ridotto al minimo.

Le dimensioni infatti sono estremamente contenuti, pari a soli 115 x 155 x 49 mm. In confezione Asus fornisce anche un supporto con standard Vesa, che permette di fissare il PN62 direttamente al monitor, una soluzione ideale per gli ambienti lavorativi.

Grazie ai nuovi processori Intel di decima generazione, Asus prevede un miglioramento delle prestazioni pari al 3,4% rispetto ai modelli precedenti. I processori includono una grafica integrata Intel UHD che permette di visualizzare immagini e video in 4K e offre la possibilità di collegare simultaneamente due monitor, per ampliare lo spazio di lavoro e migliorare l’efficienza in ambito produttivo.

Sul fronte della connettività il miniPC PN62 offre un pannello I/O completo, che include una porta USB Gen 3.1 Type-C, una porta USB 3.1 Type-A e due jack da 3,5 mm per il collegamento di cuffie e microfono. Abbiamo poi uno slot per microSD posto sotto le altre porte, anch’esso accessibile direttamente dalla parte frontale del dispositivo. La connessione senza fili è affidata al nuovo standard WiFi 6.

Particolarità del nuovo miniPC è la presenza di due microfoni incorporati, posti anch’essi sulla parte frontale, per l’utilizzo in semplicità dell’assistente vocale Cortana di Microsoft. Sul pannello posteriore invece trovano posto un ingresso HDMI, una seconda porta USB 3.1 Type-C, due porte USB 3.1 Type-A, la RJ45 per la connessione di rete e una porta configurabile: si tratta di un connettore intercambiabile che permette di scegliere se montare un ingresso VGA, una seconda RJ45, una DVI o una DisplayPort.

Per quanto concerne lo storage, Asus ha adottato un design per lo chassis a scorrimento, che permette di estrarre un cassetto in cui è possibile espandere la memoria tramite gli slot per HDD / SSD da 2,5 pollici e SSD M.2. Il miniPC PN2 è inoltre testato per condizioni ambientali estreme per garantire l’efficienza in ogni situazione e la sicurezza dei propri dati ed è accompagnato da 36 mesi di garanzia limitata. Per il momento Asus non ha ancora fornito una data d’uscita né il prezzo per il miniPC PN62.