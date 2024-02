Questo notebook Asus oggi costa 120€ in meno con questo coupon!

Se avete bisogno di un nuovo computer portatile con Windows 11 vi segnaliamo che uno dei notebook con le migliori valutazioni su Amazon è oggi disponibile con uno sconto decisamente interessante. Infatti, grazie al coupon presente in pagina del valore di 120€, potrete acquistare questo PC portatile ASUS ExpertBook con CPU di 12a generazione a soli 679€ invece di 799€. Tutto questo con incluso Windows 11 Pro, mouse wireless, zaino e garanzia italiana.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 120€ durante il checkout

Computer portatile ASUS ExpertBook, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ExpertBook è l'opzione ideale per professionisti e studenti universitari alla ricerca di un dispositivo affidabile, potente e pronto all'uso. Con un processore Intel i5 di 12a generazione, 16 GB di RAM e uno spazio di archiviazione SSD da 512 GB, soddisfa le esigenze di chi necessita di prestazioni elevate per multitasking intensivo e applicazioni esigenti. Aggiungete a questo una grafica Intel Iris Xe e un display full HD da 15,6 pollici, e avete un laptop altamente capace sia per il lavoro grafico che per l'intrattenimento.

Il Wi-Fi 6 offre una connettività veloce e affidabile, essenziale per riunioni online fluide e per lo streaming di contenuti, mentre la batteria con durata fino a 6 ore supporta un lavoro produttivo lontano dalle prese di corrente. Coloro che tengono alla privacy apprezzeranno la webcam HD con otturatore. È una scelta imbattibile per chi cerca un'esperienza d'uso superiore senza sacrificare la portabilità, grazie anche al design ultraleggero e all'assistenza garantita per 24 mesi. Con Windows 11 Pro e il pacchetto Libre Office già installati, è pronto per accompagnare professionisti e studenti in ogni loro sfida quotidiana.

In conclusione, con un prezzo di 649€, grazie al coupon in pagina, l'ASUS ExpertBook rappresenta una scelta eccellente per professionisti e studenti che cercano un dispositivo affidabile, potente e pronto all'uso. La combinazione di prestazioni elevate, portabilità e una dotazione completa, compresi il mouse wireless e lo zaino ASUS, rende questo notebook un investimento di valore. La garanzia italiana e l'assistenza tecnica sempre garantita ne assicurano un acquisto privo di preoccupazioni. Noi lo consigliamo per la sua affidabilità, le prestazioni elevate e la comodità d'uso.

