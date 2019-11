Asus ProArt PA32UCX, un monitor fuori dal comune

Asus ha annunciato l’arrivo anche in Italia del suo monitor ProArt PA32UCX. Si tratta di un monitor dedicato ai professionisti dell’immagine, ai content creator, ai filmmaker e a tutte quelle figure professionali che lavorano con i video in post-produzione o che necessitano di qualità in termini di visualizzazione delle immagini e massima precisione dei colori.

Il display di ProArt PA32UCX è il primo HDR 4K UHD da 32″ al mondo con retroilluminazione mini LED. È progettato per offrire immagini estremamente nitide e dettagliate. La tecnologia di retroilluminazione mini LED grazie, per l’appunto, ai suoi LED dalle dimensioni ridotte consente il local dimming con controllo dinamico su ben 1152 zone.

I bianchi risultano così più luminosi e i neri più profondi, per un miglior contrasto (1.000.000:1 in HDR), garantendo un’elevata qualità nella riproduzione di contenuti HDR supportati in più formati, tra cui Dolby Vision, HLG e HDR10.

A proposito di Dolby Vision, è bene sottolineare che questo è il primo display UHD 4K al mondo a supportarlo. Dolby Vision HDR punta a garantire un’esperienza visiva con luminosità, contrasto, colore e dettagli senza pari. Rispetto a un’immagine standard, Dolby Vision offre punti luce fino a 40 volte più luminosi e neri 10 volte più scuri.

Il supporto HDR10 garantisce la compatibilità con i servizi di streaming video esistenti e un elenco crescente di giochi che supportano la tecnologia HDR.

La luminosità di picco raggiunta da questo monitor è fuori dal comune, infatti il ProArt PA32UCX è in grado di raggiungere i 1200 nit. Questi, insieme alla profondità dei colori a 10 bit reali e la tecnologia di retroilluminazione Quantum Dot, permette di coprire lo spazio colore DCI-P3 al 99%, l’Adobe RGB al 99,5%, il Rec. 2020 all’89%, l’sRGB al 100% e quello Rec. 709 per l’editing e la post-produzione video di alta qualità. Il ProArt PA32UCX è inoltre precalibrato per garantire una precisione cromatica con DeltaE inferiore 1.

È presente anche la ProArt Calibration Technology, in modo da avere la giusta calibrazione e precisione del colore in qualsiasi situazione.

Per quanto concerne le caratteristiche fisiche del monitor, abbiamo una scocca nera con dettagli in oro, cornici sottilissime su 3 lati per un eventuale utilizzo anche su postazioni multi-monitor. La base è ampia e stabile e offre un’ampia regolazione per la rotazione, l’inclinazione e l’altezza. Il monitor è conforme allo standard VESA per il montaggio su parete.

Infine la connettività, molto completa: ProArt PA32UCX è dotato di HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 USB-C e un hub USB, consentendo ai content creator di connettere comodamente periferiche e accessori, tra cui anche un lettore Blu-ray.

Il prezzo? Non per tutte le tasche, alto come la qualità che offre. D’altronde si tratta di un monitor per professionisti dell’immagine e non di un comune monitor da scrivania. ASUS ProArt PA32UCX è disponibile al prezzo consigliato di 3249 euro (IVA inclusa). Lo trovate in vendita da Unieuro e Monclick.