Asus ROG Ally, la console portatile alternativa a Steam Deck, ufficialmente ancora non esiste, ma è anche uno dei prodotti più chiacchierati e attesi. E come sempre in questi casi circolano un sacco di informazioni ufficiose.

Solo poca fa il sito Videocardz ha riportato alcune informazioni sul processore della ROG Ally. La fonte sarebbe un documento interno della stessa Asus, dove viene indicata la presenza di una APU “AMD Ryzen Z1 Extreme”.

L’informazione arriva dal database di Geekbench; quindi qualcuno avrebbe messo alla prova la console – che ha Windows 11 come sistema operativo – senza preoccuparsi di tenerla offline o impedire in qualche altro modo che il benchmark stesso diffondesse l’informazione.

Il nome indica un processore AMD Ryzen 7 7840U, con una progettazione ad hoc per il prodotto Asus, unito a una GPU integrata RDNA3. Quest’ultima dovrebbe essere una Radeon 780M: anche in questo caso, Videocardz ha diffuso qualche numero, e parrebbe che sia hardware capace di far girare i giochi a 1080p con qualità media.

A ben guardare, in una delle due notizie si parla di una scheda con 6 CU, mentre la 780M ne ha 12; si tratta quasi sicuramente di un errore di lettura di Geekbench, tratto in inganno dal design dual-issue di RDNA3.

Ora, sono prestazioni adeguate a una console portatile? Probabilmente sì, perché sicuramente non ci interessa arrivare a risoluzioni superiore su uno schermo così piccolo. E se la Nintendo Switch ci ha insegnato qualcosa, è che si può vivere anche senza 4K (e anche senza FullHD nel caso della console giapponese). Certo, “qualità media” non è quello in cui sperano i gamer più appassionati, ma potrebbe essere un compromesso accettabile se in cambio hai la possibilità di portarti in giro i tuoi giochi preferiti.

Comunque, sono informazioni ancora tutte da confermare. Che cosa vorreste da questa ROG Ally?