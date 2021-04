Laptop tutto AMD? Ne spunta uno con Ryzen 9 5900HX e Radeon RX 6800M

Sfogliando la nostra guida ai migliori notebook, indichiamo come miglior portatile per il gioco l’Asus ROG GX502GV. L’azienda di Taiwan occupa due posizioni anche nella nostra guida dedicata ai gaming laptop, nelle categorie del “miglior 17 pollici” e “miglior compatto”. Secondo quanto emerge da una pagina di CPU-Z Validator, il database del popolare freeware di monitoraggio del sistema, la Asus sarebbe al lavoro sul portatile da gaming AMD definitivo.

CPU-Z Validator anticipa, con il numero modello G513QY, le specifiche di quella che presupponiamo sia la nuova iterazione del ROG Strix G15. Secondo le specifiche, il nuovo portatile monterà il processore serie Cezanne AMD Ryzen 9 5900HX e la scheda grafica Radeon RX 6800M. Ad avvalorare la tesi di un nuovo modello c’è il fatto che già l’ultima serie ROG Strix G15, la G513, adottava come CPU il Ryzen 7 4800H, una soluzione sviluppata da AMD con architettura Zen 3 nel Q1 2020. Finora, però, la GPU dei laptop ROG Strix è stata affidata a schede realizzate da Nvidia.

La scelta di adottare l’ecosistema AMD porterà dei vantaggi interessanti al nuovo hardware. Il G513QY potrà sfruttare la tecnologia SmartShift, che bilancia i consumi tra il processore e la scheda grafica in base al carico di lavoro e che secondo l’azienda offre un aumento delle prestazioni pari al 14%. Vi abbiamo raccontato come tale tecnologia abbia debuttato nel corso del 2020 con il Dell G5 15 SE.

Tornando alle specifiche del nuovo notebook, CPU-Z Validator svela che userà il processore Ryzen 9 5900HX. Rispetto al Ryzen 7 4800H, il Ryzen 9 5900HX presenta un clock di base di 3,3 GHz e un boost clock di 4,6 GHz, inoltre supporta overclock e cTDP fino a 54W. In termini di grafica, invece, il G513QY presenterà l’inedita Radeon RX 6800M, versione mobile dell’omonima GPU AMD. L’azienda non ha ancora annunciato ufficialmente le sue schede grafiche mobili RDNA 2 (famiglia Big Navi): le sue specifiche ufficiali sono sconosciute, sebbene il sito indichi che la Radeon RX 6800M abbia 12GB di memoria GDDR6 – solo 4GB in meno rispetto alla controparte desktop.

Se AMD dovesse riproporre la stessa strategia adottata per le GPU con architettura RDNA 1, ci aspettiamo che la Radeon RX 6800M sia la scheda di fascia alta della serie. A questa ci aspettiamo che possano affiancarsi altre tre SKU, come la Radeon RX 6700M, RX 6600M e forse anche una RX 6500M. Al momento queste sono solo illazioni, ma ci aspettiamo di saperne di più a breve.