Asus ROG Strix XG17, un monitor gaming portatile da 240 Hz

17 pollici, Full HD, 240 Hz e molto altro: sono le caratteristiche del monitor gaming portatile di Asus, il ROG Strix XG17.

Quando giocate sul PC fisso potete avvantaggiarvi di monitor con G-Sync e FreeSync, ma quando vi trovate in mobilità, l’unico modo per avere un’esperienza paragonabile è avere con voi un portatile gaming con un pannello veloce.

Cosa fare se non l’avete? Asus corre in vostro aiuto. L’azienda taiwanese ha presentato ROG Strix XG17, un monitor gaming portatile da 17 pollici Full HD con un refresh rate di 240 Hz e tecnologia Adaptive Sync per avere un gameplay sempre fluido.

Il pannello, di tipo IPS, offre un tempo di risposta di 3 millisecondi e ha una batteria integrata che offre 3 ore di autonomia. Dal punto di vista delle porte troviamo una micro HDMI e una USB C che fa passare dati ed energia.

ROG Strix XG17 può essere usato appunto sia come monitor per godersi al meglio i giochi che come soluzione secondaria in abbinamento allo schermo di un portatile. Come altri monitor portatili di Asus, anche la soluzione ROG è accompagnata da uno smart case pieghevole che si può spiegare trasformandosi in uno stand.

Il monitor può anche essere usato per collegare un dispositivo mobile, come una Nintendo Switch, al fine di giocare su uno schermo più grande, oppure a uno smartphone, in modo da vedere l’azione sul monitor ROG anziché sullo smartphone, lasciando a quest’ultimo l’unico compito di agire come controller.

Asus non ha condiviso altri dettagli, ma qualcosa di più lo sapremo nel corso dell’anno, quando il ROG Strix XG17 arriverà sul mercato.