280Hz in QHD sotto i 400€ in offerta. Monitor Asus ROG quasi da record

Se siete appassionati di gaming e state cercando un monitor che possa offrire un'esperienza visiva straordinaria, l'Asus ROG Strix XG32WCMS ha specifiche quasi da record. Questo monitor curvo da 31,5 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440) è stato progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori professionisti. Ora, grazie a un'offerta, è disponibile su Amazon a soli 399€, con uno sconto di 60€ rispetto al prezzo originale di 459€.

Asus ROG Strix XG32WCMS, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Asus ROG Strix XG32WCMS si rivolge a un pubblico di appassionati e professionisti del gaming, che non si accontentano di una qualità di gioco standard ma cercano sempre il top in termini di prestazioni e coinvolgimento visivo. Grazie alla sua risoluzione QHD da 2560x1440 e alla frequenza di aggiornamento a 280Hz, questo monitor è ideale per chi vuole vivere un'esperienza di gioco intensa e fluida. Il tempo di risposta di 1ms e la tecnologia Extreme Low Motion Blur Sync assicurano immagini nitide e prive di effetti indesiderati, come il tearing o le immagini fantasma, elementi che possono rovinare l'esperienza di gioco, specialmente in contesti competitivi dove ogni dettaglio conta.

Essendo uno dei migliori monitor da gaming, offre anche una copertura cromatica al 95% DCI-P3, garantendo colori vivaci e gradazioni più omogenee, che contribuiscono a rendere ogni scena più realistica. In aggiunta, funzionalità come il DisplayWidget Center permettono una personalizzazione avanzata delle impostazioni dello schermo, adattandole a ogni esigenza di gioco.

Grazie a questi attributi, uniti a un design curvo e immersivo, l'Asus ROG Strix XG32WCMS si presenta come una scelta ottimale per chi non vuole semplicemente giocare, ma vivere a fondo ogni momento del gioco, con un livello di dettaglio e fluidità che solo un monitor di alta gamma può offrire. Con un prezzo ridotto a 399€, rispetto al prezzo originale di 459€, rappresenta un'opportunità da non perdere per gli appassionati che cercano il miglior equilibrio tra qualità e prezzo.

Vedi offerta su Amazon