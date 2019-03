Asus ROG Swift PG278QE, G-Sync e refresh rate fino a 165 Hz

Con il nuovo ROG Swift PG278QE, Asus presenta un aggiornamento del ROG Swift PG278Q alzando la frequenza di refresh massima a 165 Hz.

Asus ha annunciato ROG Swift PG278QE, un nuovo monitor da gaming con pannello di tipo TN, risoluzione 2560×1440 pixel e un refresh rate massimo di 165 Hz. Sembra un aggiornamento del ROG Swift PG278Q, uscito nel 2014, che si fermava a un refresh rate di 144 Hz.

Il pannello offre un tempo di risposta di 1 ms GTG e offre la tecnologia Nvidia G-Sync per impedire tearing, stuttering e input lag. Data la presenza dell’attacco VESA può anche essere montato a muro; questa caratteristica – insieme ai bordi di 6 mm – lo rendono una buona scelta per le configurazioni a più schermi.

Il monitor dispone di una DisplayPort 1.2, una HDMI 1.4, un jack per le cuffie e due porte USB 3.0 usabili ad esempio per caricare i vostri dispositivi. Per proteggere la vista dalle sedute di gioco particolarmente lunghe, Asus ha munito il monitor di una tecnologia anti-sfarfallio (flickering) e di un filtro a quattro livelli per contrastare la luce blu.

Altre funzionalità interessanti sono i sei profili colore per garantire un bilanciamento del colore adatto per ogni tipo di gioco, oltre alla possibilità di regolare in altezza e inclinazione il monitor in base alle proprie esigenze. Purtroppo per questo prodotto non vi sono informazioni ufficiali circa il prezzo.