Asus RTX 5080 ProArt è bellissima: finitura in legno e slot M.2

Asus ha deciso di sorprendere gli appassionati di hardware lanciando una serie di schede grafiche RTX 5080 della linea ProArt caratterizzate da un elemento distintivo insolito: finiture che riproducono le venature del legno. Il colosso taiwanese punta così a distinguersi in un mercato saturo di design futuristici e minimalisti, riportando in auge un'estetica che evoca i giorni in cui televisori e impianti stereo erano incorniciati da eleganti mobili in legno.

La serie comprende quattro modelli che non si limitano a stupire per il loro aspetto estetico, ma introducono caratteristiche innovative come la porta USB Type-C, pensata specificamente per ottimizzare i flussi di lavoro creativi. Due dei modelli top di gamma offrono addirittura uno slot M.2 integrato, dimostrando come Asus stia cercando di ampliare le funzionalità tradizionali delle GPU per attirare professionisti e creativi esigenti che necessitano di soluzioni versatili.

Funzionalità avanzate sotto una pelle vintage

La gamma si articola in quattro varianti con diversi livelli di prestazioni. Al vertice troviamo la ProArt GeForce RTX 5080 OC Edition con slot M.2 integrato, seguita dalla versione non overcloccata ma sempre dotata di slot per SSD. Completano la famiglia la ProArt GeForce RTX 5080 OC e il modello base, entrambi privi dello slot M.2 ma comunque equipaggiati con la porta USB Type-C e l'estetica in legno che caratterizza l'intera serie.

Il sistema di raffreddamento, descritto come "formato 2.5 slot a piccolo fattore di forma", è in realtà piuttosto sostanzioso. Non si tratta di un design low-profile, ma di una soluzione tripla-ventola che supera in altezza la staffa PCI e si estende probabilmente fino a circa 300mm in lunghezza. La tecnologia MaxContact con camera di vapore garantisce prestazioni termiche ottimali, mentre uno speciale pad termico a cambiamento di fase tra il dissipatore e la GPU contribuisce a mantenere temperature equilibrate anche sotto carico intenso.

La porta USB Type-C rappresenta un'aggiunta particolarmente apprezzabile per chi utilizza monitor e dispositivi di ultima generazione che sfruttano questa connessione. Per i modelli dotati di slot M.2, Asus promette velocità fino allo standard PCIe Gen5, con il vantaggio aggiuntivo che il sistema di raffreddamento della scheda grafica copre anche le esigenze termiche di eventuali SSD particolarmente caldi.

L'aspetto estetico di queste schede ricorda una versione ridisegnata delle GPU della serie Prime, ma con i motivi distintivi della linea ProArt e l'elemento caratterizzante delle venature del legno sulla parte superiore. Un design che si discosta nettamente dai canoni estetici predominanti nel settore, dominati da linee aggressive e illuminazione RGB, per proporre invece un approccio più caldo e naturale.

Il ritorno delle finiture effetto legno nel mondo della tecnologia potrebbe rappresentare più di una semplice mossa di marketing. Gli appassionati di retro-tech potrebbero accogliere con entusiasmo questa scelta stilistica che evoca ricordi di vecchi dispositivi e gadget come televisori, impianti Hi-Fi e persino console di gioco d'epoca. Con l'introduzione di questi design ProArt, e considerando che esistono già numerosi case con finiture in legno, il sogno di un PC interamente caratterizzato da questo materiale si avvicina sempre più alla realtà.

Tastiere e mouse con finiture in legno sono già disponibili da tempo sul mercato, e recentemente anche DeepCool ha presentato al COMPUTEX dissipatori per CPU con elementi lignei. Gli appassionati più puristi potrebbero ancora desiderare schede madri, RAM e dispositivi di storage coordinati, mentre per quanto riguarda i monitor, una cornice in legno fai-da-te potrebbe rappresentare una soluzione relativamente semplice in attesa che qualche produttore colmi questa lacuna.

Asus non ha ancora comunicato i dettagli tecnici specifici relativi alle frequenze operative delle versioni overclocckate, lasciando in sospeso anche le informazioni sui prezzi. Resta da vedere quanto il premium richiesto per queste caratteristiche estetiche e funzionali impatterà sul portafoglio degli appassionati, ma è chiaro che l'azienda stia cercando di differenziare la propria offerta in un mercato altamente competitivo con soluzioni che vanno oltre le sole prestazioni tecniche.