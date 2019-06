Asus, trapelano in rete i possibili prezzi delle schede madre AMD X570

Techpowerup ha riportato alcune informazioni di una fonte taiwanese, ritenuta attendibile, che rivelano i prezzi delle schede madre Asus con chipset X570.

I colleghi di Techpowerup hanno riportato alcune informazioni, provenienti da una fonte da loro ritenuta attendibile con sede a Taiwan, riguardo ai presunti prezzi delle schede madre con chipset AMD X570. Se si rivelassero veri, sarebbero perfino più alti di quanto ci si potrebbe aspettare.

Pochi giorni fa vi abbiamo riportato l’intervista di Charles Chiang, CEO di MSI, che ha chiarito quanto ormai l’industria non guardi più ad AMD come un’alternativa budget rispetto ad Intel, e come l’azienda di Lisa Su intenda sfruttare la potenza delle proprie tecnologie per imporre prezzi premium alle sue nuove schede madre, lasciando invece invariati i prezzi dei processori.

Chiang quindi aveva già avvertito l’utenza dell’aumento dei prezzi rispetto alle precedenti generazioni, ma a quanto pare il listino della line-up di Asus trapelato di recente disegnerebbe uno scenario peggiore di quanto ci si potesse aspettare – sempre che, lo ripetiamo, si riveli corretto.

La soluzione più economica apparsa nel documento è rappresentata dalla Prime X570-P, con un prezzo fissato di 159,99 dollari, mentre la TUF Gaming X570-Plus verrà proposta a 169,99 dollari. La stessa scheda, ma con l’aggiunta del supporto al Wi-Fi 6 costerà invece 184,99 dollari.

Spostandosi al di sopra della fascia bassa, troviamo la nuova Asus Prime X570-Pro, erede della X470-Pro, che da 150 dollari della precedente generazione sale a ben 249,99 dollari con un aumento del prezzo del 66%.

Guardando alla fascia premium di Asus, rappresentata dai prodotti ROG Strix, la proposta più economica è rappresentata dalla ROG Strix X570-F Gaming che – sempre secondo queste indiscrezioni – arriverà sul mercato a un prezzo di 299,99 dollari, cifra a cui di solito si trovano schede madre per processori HEDT.

Sempre in questa fascia di mercato, Asus offre la ROG Strix X570-E, simile alla Strix X570-F ma con maggiori opzioni di connettività ed uno slot M.2 aggiuntivo al prezzo di 329,99 dollari.

Nel segmento high-end troviamo invece la ROG Crosshair VIII Hero, che nel documento porta un prezzo di partenza di 359,99 dollari – oltre 100 dollari in più rispetto alla stessa proposta della scorsa generazione – che diventano 379,99 dollari se si vuole la versione Wi-Fi, che include un modulo WLAN 802.11ax.

Il cerchio si chiude con la motherboard top di gamma, indirizzato principalmente agli overclocker più esigenti che vogliono spingere al massimo i processori come il nuovo Ryzen 9 3950X, che dovranno spendere una cifra quasi pari al costo del processore: ben 699,99 dollari (la CPU ne costa 749) per la ROG Crosshair VIII Formula, un prezzo nettamente superiore perfino alla Rampage Extreme per processori Intel HEDT.

Insomma la situazione non è tra le più rosee, anche se l’aumento di prezzo è giustificato da un insieme di ragioni, come il supporto a PCIe 4.0 o l’aumento del TDP del chipset a 15 W (contro i circa 3,5 della precedente piattaforma), che hanno richiesto l’adozione di tutta una serie di miglioramenti e tecnologie per garantire agli utenti di poter usufruire di tutte le novità introdotte da AMD sulle nuove schede madre X570.

È comunque importante ricordare che nel caso in cui si voglia salvaguardare il portafoglio, le schede madre di precedente generazione con chipset X470 rimarranno presenti sul mercato, e rappresentano un’alternativa ancora valida per coloro che vogliano assemblare un PC con i nuovi Ryzen 3000. Le “vecchie” schede infatti saranno tranquillamente utilizzabili anche con le nuove CPU, basterà aggiornare il BIOS.

Ovviamente optando per una scheda madre X470 si rinuncerà a tutte le novità introdotte con il nuovo chipset, ma se queste indiscrezioni dovessero rivelarsi reali, optare per la vecchia generazione potrebbe essere un compromesso accettabile.

Come detto, comunque, si tratta di indiscrezioni non confermate. Per conoscere il prezzo a cui potremo acquistare le nuove schede madre AMD X570 targate Asus, non possiamo far altro che aspettare un annuncio ufficiale da parte dell’azienda.