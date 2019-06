Ryzen 9 3950X, 16 core e 32 thread in arrivo a settembre

Ryzen 9 3950X è il nuovo processore a 16 core e 32 thread svelato da AMD all'E3 2019. Debutterà a settembre, ecco le caratteristiche.

AMD ha annunciato Ryzen 9 3950X, il primo processore mainstream con 16 core e 32 thread. Lo vedremo nei negozi nel mese di settembre al prezzo di 749 dollari.

Lisa Su, CEO dell’azienda, ci ha spiegato che dopo il Computex 2019 la domanda più pressante da parte della stampa e degli appassionati era: quando vedremo un Ryzen 3000 a 16 core? Così l’azienda ha rotto gli indugi svelando il nuovo Ryzen 9 3950X all’E3 2019.

Si tratta del processore che espone il massimo delle caratteristiche di questa generazione, in modo da soddisfare le necessità prestazionali di chi gioca e fa streaming, e si va ad aggiungere ai modelli presentati alla fiera taiwanese, di cui potete trovare tutte le informazioni in questo articolo.

Ryzen 9 3950X, oltre ai 16 core e ai 32 thread, offre 72 MB di cache (che AMD chiama GameCache), il tutto in un TDP di 105 watt. Se già questo vi sembra un piccolo miracolo, allora ecco le frequenze: 3,5 GHz di base e 4,7 GHz in Boost. Frequenze che non hanno nulla da invidiare al resto della gamma Ryzen 3000, con un piccolo calo della frequenza di base ma il clock più alto di tutti in Boost.

AMD, insomma, ha sembra aver spremuto per bene i die, andando a selezionare solo i migliori per garantire queste frequenze e mantenere il TDP a 105 watt. Il modello a 16 core rappresenta la massima espressione della gamma, dato che oltre all’input / output die prodotto a 12 nanometri (I/O die) abbiamo due “chiplet” realizzati a 7 nanometri dotati di 8 core ciascuno.

I chiplet sono le unità in cui trovano posto i core. L’I/O die invece si occupa di tutta la parte di connettività e dello scambio dati tra i chiplet e il resto del sistema, migliorando latenza e al tempo stesso anche i consumi. I/O die e core comunicano tra loro tramite Infinity Fabric di seconda generazione. Maggiori informazioni sull’architettura Zen 2 potete leggerli in questo articolo dedicato.