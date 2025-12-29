Il monitor ASUS TUF Gaming VG246H1A da 24 pollici è in offerta su Amazon a un prezzo davvero competitivo. Questo display Full HD con pannello IPS offre una frequenza di aggiornamento di 100Hz e un tempo di risposta di 0,5 ms MPRT, ideale per sessioni di gaming fluide e reattive. Grazie alle tecnologie Extreme Low Motion Blur e FreeSync, vi garantisce un'esperienza di gioco senza ghosting a soli 96,22€, perfetto per chi cerca qualità e prestazioni a un ottimo rapporto qualità-prezzo.

ASUS TUF Gaming VG246H1A, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS TUF Gaming VG246H1A rappresenta la scelta ideale per chi cerca un monitor gaming entry-level capace di offrire prestazioni concrete senza gravare eccessivamente sul budget. Con un prezzo particolarmente accessibile, questo display da 24 pollici si rivolge principalmente ai giocatori casual e competitivi alle prime armi che desiderano migliorare la propria esperienza di gioco rispetto ai tradizionali monitor da ufficio. La tecnologia FreeSync e il refresh rate di 100Hz eliminano fastidiosi fenomeni di tearing e stuttering, garantendo fluidità anche nei titoli più frenetici come sparatutto e battle royale. Chi gioca prevalentemente a e-sports popolari come League of Legends, Valorant o CS:GO troverà in questo monitor un alleato prezioso per migliorare le proprie performance.

Il pannello IPS garantisce angoli di visione eccellenti e colori accurati, caratteristiche che lo rendono perfetto non solo per il gaming ma anche per l'utilizzo quotidiano, dal lavoro alla fruizione di contenuti multimediali. La tecnologia Extreme Low Motion Blur con risposta di 0,5 ms MPRT assicura immagini nitide anche nelle scene più concitate, mentre le funzioni GamePlus integrate vi permetteranno di personalizzare l'esperienza con mirini, timer e contatori FPS. Questo monitor soddisfa le esigenze di chi vuole un setup versatile che non sacrifichi la qualità visiva ma mantenga contenuto l'investimento, risultando particolarmente indicato per studenti e giovani professionisti che cercano un equilibrio tra prestazioni gaming e produttività.

ASUS TUF Gaming VG246H1A è un monitor da 24 pollici Full HD con pannello IPS che offre colori vividi e ampi angoli di visione. La frequenza di aggiornamento a 100Hz garantisce fluidità nel gameplay, mentre la tecnologia ELMB riduce il motion blur a soli 0,5 ms MPRT. Compatibile con AMD FreeSync, elimina tearing e stuttering per sessioni di gioco senza interruzioni.

