Asus Vivobook Go 15: perfetto per lavorare in mobilità! -150€

Se siete alla ricerca di un ottimo notebook da usare in mobilità, che non rinunci a delle prestazioni all'avanguardia, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta presente su Amazon. L'Asus Vivobook Go 15 è attualmente disponibile a soli 499,00€, rispetto al prezzo originale di 649,00€, il che vi permette di risparmiare ben 150€ sull'acquisto. Il dispositivo con sistema operativo Windows 11 è pensato per offrire prestazioni ottimali anche in movimento, rendendo ogni viaggio produttivo al massimo.

Notebook Asus Vivobook Go 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Asus Vivobook Go 15 è il PC portatile ideale per chiunque sia in cerca di un notebook dal prezzo competitivo, dall'aspetto elegante, e caratterizzato da prestazioni elevate in un peso ridotto: che in questo caso ammonta a solamente 1,57 KG. All'interno troviamo un processore AMD Ryzen 5 7520U, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD PCIe, configurazione che rende l'esperienza di utilizzo fluida e reattiva, sia che si tratti di navigare su internet, sia che si debbano affrontare carichi di lavoro più impegnativi. La scheda grafica AMD integrata è in grado di gestire al meglio le mansioni lavorative, mentre per gli interessati a un notebook da gaming consigliamo di consultare la nostra guida dedicata.

Il display NanoEdge da 15,6" con tecnologia anti-glare risulta ideale per lunghe sessioni di lavoro ed evita l'affaticamento della vista, con le cornici ridotte che contribuiscono al design minimal e sono affiancate da una cerniera che ruota fino a 180°. Ciononostante, la compagnia ha avuto modo di inserire una tastiera full-size, la quale risulta completa del tastierino numerico sulla destra. Non manca un sistema audio di alta qualità progettato in collaborazione con gli esperti di Dirac, il quale è pensato per garantire anche un'esperienza d'ascolto immersiva.

Disponibile a 499,00€, l'Asus Vivobook Go 15 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un notebook dalla performance affidabile, ma non vuole rinunciare al design e alla portabilità. Il dispositivo è infatti una soluzione ideale sia per le attività di lavoro quotidiane che per l'intrattenimento, soprattutto per chi si trova spesso in viaggio e preferisce questa soluzione a un PC fisso.

Vedi offerta su Amazon