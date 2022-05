Tra i dispositivi della gamma ZenBook Pro presentati da ASUS in occasione dell’evento online “The Pinnacle of Performance“, sicuramente spicca il modello Zenbook Pro 14 Duo OLED, potente e compatto notebook per creatori di contenuti equipaggiato con il touchscreen secondario ScreenPad Plus di nuova generazione.

Per quanto riguarda la forza bruta, il computer portatile, certificato Intel Evo, è dotato del processore Intel Core i9-12900H e la GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, accompagnati da un display touchscreen principale Dolby Vision 2.8K OLED HDR 16:10 da 14,5″ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, nonché PANTONE Validated per la massima precisione della gamma cromatica e certificato VESA DisplayHDR True Black 500 per neri più profondi.

Lo ScreenPad Plus di Zenbook Pro 14 Duo OLED è un touchscreen secondario da 12,7″ con supporto alle ultime penne ad alta precisione, come ASUS Pen 2.0. Il meccanismo di inclinazione è stato completamente ridisegnato per creare AAS Ultra, che solleva la parte posteriore di ScreenPad Plus fino a 20 mm, inclinandola di 12° quando il laptop viene aperto per migliorare l’esperienza visiva e il flusso d’aria rispetto alla generazione precedente.

ASUS ScreenPad Plus con AAS Ultra è alimentato dal nuovo software ScreenXpert 3, che ora rende il multitasking cross-screen e i flussi di lavoro creativi ancora più efficienti. Le app integrate come App Switcher e App Navigator aumentano la produttività e ora supportano anche display esterni, mentre Control Panel è completamente personalizzabile e funziona con Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom Classic, Premiere Pro e After Effects, e ci sono altre app compatibili in arrivo.

Il processore Intel Core i9-12900H, con TDP massimo di 60W e frequenza Turbo Boost di 5,0GHz, consente di avere ottime prestazioni in ogni ambito, mentre la NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti è ideale per le attività grafiche ad alta intensità grafica come il rendering 3D e l’editing video. Grazie al sistema di raffreddamento ASUS IceCool Plus, che utilizza due ventole IceBlades silenziose con un massimo di 97 lame curve, la CPU e la GPU possono funzionare fino a un TDP combinato di 85W, senza limitazioni. Le specifiche tecniche sono completata da un massimo di 32GB di RAM e un SSD PCIe 4.0 x4 ultraveloce da 2TB.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo sarà disponibile da settembre al prezzo di partenza di 2.000 euro.