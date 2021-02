Attenti a questa versione di Flash, contiene un adware!

Nonostante Flash abbia terminato la sua lunga vita lo scorso 31 dicembre e Adobe abbia consigliato di eliminarlo da tutti i propri dispositivi, un’azienda cinese continua a distribuire l’applicazione sul territorio locale, dato che il software rimane importante per l’intero ecosistema tecnologico, rimanendo rilevante sia per il settore pubblico che per quello privato. L’applicazione è disponibile solo sul sito flash.cn, gestito dalla compagnia Zhong Chen Network, l’unica autorizzata da Adobe.

Tuttavia, sembra che questa particolare versione sia potenzialmente pericolosa. Infatti, i ricercatori di Minerva Labs hanno scoperto che l’applicazione, oltre ad installare effettivamente Flash, effettuava ulteriori operazioni non previste. Nella fattispecie, come riportato dai colleghi di Zdnet, il software scaricava ed eseguiva il file nt.dll che, caricato all’interno del processo FlashHelperService.exe apriva una nuova finestra del browser ad intervalli regolari, mostrando siti contenenti annunci pubblicitari e vari popup.

Credit: Minerva Labs

Ovviamente, tale comportamento non è certo passato inosservato, tanto che diversi utenti si sono lamentati della cosa sul forum ufficiale di Adobe ed altri portali. Anche Cisco Talos ha classificato il processo “FlashHelperService.exe” come la minaccia più rilevata nel periodo compreso tra il 14 gennaio ed il 21 dello stesso mese e il file si è classificato anche nella Top 10 nelle settimane terminate il 7 gennaio, l’11 febbraio e il 18 febbraio.

Fortunatamente, data la sua distribuzione solo sul territorio cinese, l’adware non ha interessato anche gli utenti occidentali, i quali dovrebbero aver eliminato Flash dai propri sistemi ormai da un paio di mesi e, in ogni caso, la speciale versione di Flash scaricata da flash.cn può essere eseguita solo sui computer locali.