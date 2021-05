AVerMedia Live Streamer NEXUS e MIC 330, ecco mixer e microfono per streaming professionali

AVerMedia, nota compagnia che realizza da tempo accessori e periferiche per videogiocatori, ha annunciato oggi, tramite un comunicato stampa, il lancio di Live Streamer NEXUS e Live Streamer MIC 330, due nuovi articoli che vanno ad aggiungersi al già ampio catalogo del produttore.

AVerMedia Live Streamer NEXUS è un mixer audio a sei tracce, tre delle quali sono ingressi fisici (ottico, line in e XLR) e le altre tre sono tracce virtuali che possono essere instradate sul PC in streaming. L’amplificatore e il processore audio integrati consentono agli utenti di modificare l’ingresso del microfono XLR per una qualità sonora ottimale, mentre con Dual Mix sarà possibile controllare due mix audio indipendenti: uno ascoltato nel loro streaming e l’altro nelle cuffie.

Il Control Center NEXUS è costituito da un touch screen IPS da 5″ e quattro pulsanti funzione dedicati. Grazie all’applicazione NEXUS, gli utilizzatori avranno modo di personalizzare completamente il pannello di controllo per avere il pieno controllo delle live, attivando al volo cambiamenti di scena, il lancio di contenuti multimediali e tanto altro ancora. Com’era lecito attendersi, AVerMedia Live Streamer NEXUS può integrarsi all’interno di piattaforme di streaming molto popolari come OBS, Streamlabs OBS, RECentral, YouTube, Twitch e Spotify, ma è previsto l’arrivo di ulteriori funzionalità tramite aggiornamenti gratuiti futuri.

Compagno ideale di AVerMedia Live Streamer NEXUS, AVerMedia Live Streamer MIC 330 è un microfono XLR dinamico cardiode con filtro anti-pop integrato, così da filtrare i suoni troppo forti e fornire un audio il più pulito possibile ai vostri spettatori. Il prodotto ha un corpo in metallo accuratamente fresato per fornire un’acustica migliore, combinando un bell’aspetto ad un’ottima riproduzione.