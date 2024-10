Ti sorprenderà! Questo AVM FRITZ!Box a 116€ è molto più di un router

Il router che vi stiamo per segnalare in offerta non solo permette un flusso di dati veloce e stabile, ideale per una rete locale con più dispositivi collegati, ma funge anche da centralino telefonico. Con supporto per la connettività VDSL fino a 300 Mbit/s, funzionalità Mesh per prestazioni ottimali della vostra rete Wi-Fi, una porta WAN per la connessione con modem via cavo o fibra ottica, l'AVM FRITZ!Box 7530 AX è ottimale, a maggior ragione al prezzo attuale di 116,76€. Questo prezzo è garantito ai possessori Prime in occasione della Festa delle Offerte Prime che, ricordiamo, terminerà stanotte.

AVM FRITZ!Box 7530 AX, chi dovrebbe acquistarlo?

AVM FRITZ!Box 7530 AX è un router ideale per chi cerca una soluzione completa e performante per migliorare la propria esperienza di connessione Internet domestica. È consigliato per chi lavora da casa, grazie alla capacità di supportare un'ampia gamma di dispositivi connessi simultaneamente senza perdite di velocità o stabilità. La tecnologia Wi-Fi 6 assicura una copertura capillare in ogni angolo della casa, eliminando le fastidiose zone morte e permettendo così di godere di video in streaming, giochi online e videochiamate in alta definizione senza interruzioni.

Inoltre, la velocità internet fino a 300 Mbps lo rende perfetto anche per gli appassionati di gaming e per lo streaming in 4K, garantendo un'esperienza fluida e reattiva. Al di là delle sue capacità elevate in termini di connessione internet, questo modello offre anche funzionalità avanzate come un centralino telefonico VoIP, la possibilità di collegare fino a 6 telefoni cordless e la funzione di media server, che facilitano la creazione di un vero e proprio ecosistema digitale integrato in casa.

Coloro che desiderano sfruttare al massimo la propria connessione per creare una rete domestica avanzata, con controllo di dispositivi smart, gestione della sicurezza e accesso a contenuti multimediali condivisi facilmente tra vari dispositivi, troveranno quindi in questo router un alleato prezioso. Con un prezzo di 116,76€, rappresenta un investimento per il futuro della propria connettività domestica.

Vedi offerta su Amazon