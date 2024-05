Ayaneo al lavoro su una novità spettacolare, ma non è un handheld

Ayaneo è famosa per i suoi PC handheld, ma ora sembra voler entrare in un nuovo mercato, quello delle dock esterne per GPU. È quanto si intuisce da un teaser pubblicato dall'azienda su X, dove fa menzione della nuova Ayaneo AG01.

A differenza delle dock già sul mercato, solitamente caratterizzate da design semplici e sobri, Ayaneo ha deciso di usare un design retrò, che ricorda molto gli anni '80. Ispirato a una navicella spaziale, il prodotto è caratterizzato da una finitura bicolore in nero opaco e bordeaux. Un elemento distintivo è l'anello luminoso RGB posto sul bordo, che richiama l'immagine di un'astronave di Star Wars.

Non si sa ancora nulla riguardo le specifiche tecniche dell'Ayaneo AG01, né in merito alla scheda grafica che sarà presente (o quelle supportate), né relativamente alle porte I/O che il sistema metterà a disposizione.

Se volessimo fare delle ipotesi potremmo paragonarla alla concorrente GPD G1, estremamente. compatta e che integra una scheda video Radeon RX 7600M XT con 8GB GDDR6. La connessione avviene tramite Thunderbolt 3/4, USB 4 o Oculink, ed è probabile che la dock di Ayaneo sfrutti la stessa interfaccia per connettersi al PC.

Questa dock è senza dubbio interessante, soprattutto per le potenzialità che offre nel migliorare l'esperienza di gioco su tutti i dispositivi handheld, trasformandoli in veri e propri PC da gaming, molto vicini ai classici desktop in termini di prestazioni.

Dovremo aspettare di conoscere le specifiche complete per sapere se davvero l'Ayaneo AG01 potrà essere considerata un punto di svolta per i PC handheld, che attualmente offrono prestazioni accettabili solamente in mobilità, suugli schermi integrati; non ci resta che attendere la presentazione ufficiale, che speriamo arrivi presto.