Windows 11 migliora sugli handheld con questa novità

Microsoft ha annunciato l'introduzione di una nuova funzionalità di tastiera virtuale per gamepad in Windows 11, con l'ultimo aggiornamento Preview Build 22631. Questa novità è pensata principalmente per migliorare l'esperienza d'uso su PC portatili e dispositivi handheld basati su Windows.

La nuova tastiera virtuale per gamepad presenta un layout ottimizzato per l'utilizzo con analogici e pulsanti dei controller, oltre ai classici controlli touch. Il design verticale occupa solo circa un quinto dello schermo, permettendo una digitazione più agevole senza nascondere troppo contenuto. Al momento la funzione è in beta e viene distribuita gradualmente, quindi non è ancora disponibile per tutti gli utenti.

Questa implementazione risponde a una richiesta di lunga data degli utenti di PC gaming portatili come Lenovo Legion Go e Asus ROG Ally (in offerta su Amazon a meno di 600 euro), che finora dovevano affidarsi principalmente ai controlli touch per la digitazione. La novità dovrebbe rendere più comoda l'interazione con Windows 11 tramite gamepad su questi dispositivi.

Altre novità dell'aggiornamento

Oltre alla tastiera per gamepad, la nuova beta di Windows 11 introduce diverse altre modifiche, tra cui:

Possibilità di disattivare i suggerimenti nelle notifiche;

Accesso avanzato a Phone Link direttamente dal menu Start;

Opzione per riassegnare completamente il tasto Copilot ad altre funzioni.

Quest'ultima funzionalità permetterà di utilizzare il tasto Copilot per aprire altre app (purché in pacchetti MSIX firmati), o reimpostarlo come tasto di ricerca.

Gli altri cambiamenti sono per lo più correzioni di bug minori e perfezionamenti dell'interfaccia utente. La tastiera virtuale per gamepad resta comunque l'aggiunta più rilevante, che segue l'introduzione iniziale della funzione nelle versioni beta di inizio settembre.