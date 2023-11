Ayaneo ti fa giocare con un "Mac" degli anni '80

Ayaneo ha annunciato un nuovo Mini PC dedicato al retrogaming caratterizzato da un design che, di certo, farà breccia nel cuore degli appassionati di tecnologia: il nuovo Retro Mini PC AM01 è disegnato a immagine e somiglia di un vecchio Macintosh 128K, presentato da Apple nel lontano 1984.

Il Mini PC è già disponibile su Indiegogo, dov’è acquistabile in diverse configurazioni, con spedizione a partire da fine novembre. La versione più economica è equipaggiata con Ryzen 3 3200U, 8GB di RAM e SSD da 256GB ed è disponibile a 150 dollari, contro i 200 dollari che saranno necessario per acquistarla una volta terminato il crowdfuding. La variante più potente monta invece una APU AMD Ryzen 7 5700U, 32GB di RAM e un SSD da 1TB è acquistabile a 382 dollari (il listino è di 462 dollari). Ci saranno versioni barebone (senza SSD e RAM), mentre quelle con SSD avranno Windows 11 Home preinstallato.

Come avrete intuito l’hardware a disposizione non è particolarmente potente, motivo per cui la stessa Ayaneo indica il Mini PC come ideale per il retrogaming. Ovviamente si potranno svolgere anche attività, come navigare in rete e gestire documenti, ma nulla di troppo impegnativo.

Le dimensioni sono estremamente contenute, pari a 132 x 132 x 60,5 mm. Gli acquirenti riceveranno Insieme al Retro Mini PC AM01 anche degli adesivi per poterlo personalizzare, inoltre Ayaneo offre dei bundle sulla pagina Indiegogo che permettono di acquistare degli accessori a prezzo scontato, tra cui un tappetino a tema, una tastiera meccanica NuPhy e un controller 8BitDo.

gamma di mini-PC per usi diversi. Tuttavia, non è chiaro se l'azienda sta preparando qualcosa per condividere il settore ricreativo di Ayaneo.

Chiudiamo con la dotazione porte, che mette a disposizione una USB-C, quattro USB-A, una HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4. La connettività è assicurata da una scheda di rete con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, mentre all’interno del Mini PC possono essere installati un SSD (o HDD, se ancora li usate) SATA da 2,5”, un SSD NVMe PCIe 3.0 e fino a 64GB di RAM DDR4, a seconda dell’APU scelta.