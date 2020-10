Baldur’s Gate 3, confermato l’utilizzo delle API Vulkan

In uscita domani in Accesso Anticipato su Steam, Baldur’s Gate 3 è il terzo capitolo della celeberrima serie ad opera di Larian Studios, software house già conosciuta dagli appassionati per titoli come Divine Divinity, Beyond Divinity, Divinity: Original Sin e Divinity: Original Sin II.

La compagnia ha recentemente aggiornato i requisiti ufficiali del gioco, indicando alcune caratteristiche davvero interessanti. Prima è tutto è stato confermato che, di base, il software userà le API Vulkan, lasciando le DirectX 11 come secondarie.

Non sorprende di certo la scelta di impiegare principalmente le librerie Vulkan, in quanto Baldur’s Gate 3 è un titolo attualmente in lavorazione anche per la piattaforma di cloud gaming di Google, Stadia, quindi è piuttosto normale che il team abbia deciso di sfruttare API cross-platform.

Inoltre, ecco i requisiti da soddisfare per fare girare il titolo sul proprio PC:

MINIMI

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel i5-4690/AMD FX 4350

Memoria: 8GB di RAM

Scheda grafica: Nvidia GTX 780/AMD Radeon R9 280X

DirectX: versione 11

Spazio di archiviazione: 150GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Le API predefinite sono le Vulkan 1.1, ma sono supportate anche le API Directx11. I requisiti minimi potrebbero diminuire nel corso dell’accesso anticipato, man mano che le prestazioni migliorano.

CONSIGLIATI

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel i7 4770k/AMD Ryzen 5 1500X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: Nvidia GTX 1060 6 GB/AMD RX580

DirectX: versione 11

Spazio di archiviazione: 150GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Le API predefinite sono le Vulkan 1.1, ma sono supportate anche le API Directx11. I requisiti minimi potrebbero diminuire nel corso dell’accesso anticipato, man mano che le prestazioni migliorano.

Tuttavia, Larian Studios ha tenuto a specificare che i 150GB di spazio sono “consigliati” ma non necessari. Infatti che la versione in Accesso Anticipato occuperà circa 80GB, ma questo quantitativo potrebbe aumentare nel corso del tempo.