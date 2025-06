Se possedete un computer portatile, saprete quanto possa diventare caldo durante un uso prolungato, specialmente se si tratta di un modello da gaming o se lo utilizzate per attività impegnative. Non tutti i notebook sono equipaggiati con un sistema di raffreddamento efficiente, ma con un piccolo investimento (circa 26 euro) potete evitare problemi di surriscaldamento e migliorare le prestazioni del vostro PC. La soluzione? Una base di raffreddamento con 6 ventole silenziose, come questa in offerta, pensata per supportare portatili fino a 17 pollici.

Base di raffreddamento Ewent, chi dovrebbe acquistarla?

Questa base di raffreddamento 2 in 1 non è solo un accessorio funzionale, ma un vero alleato nella gestione della temperatura del vostro laptop. Realizzata con materiali di qualità e dotata di piedini in gomma antiscivolo, è progettata per rimanere stabile e sicura durante l’uso. Le sei ventole (due da 100 mm e quattro ad alta velocità) offrono un flusso d’aria costante e silenzioso, evitando che il vostro PC si surriscaldi anche durante sessioni di gioco o lavoro intense.

La versatilità è un altro punto forte: questo supporto funge sia da base di raffreddamento sia da rialzo ergonomico. Potete regolarlo su sei diversi angoli di visualizzazione, in modo da ottenere sempre la postura ideale mentre lavorate o guardate contenuti multimediali. Inoltre, è alimentato via USB e aggiunge due porte USB al vostro computer, ampliandone la connettività senza sacrificare funzionalità.

Pensato anche per gli appassionati di design e tecnologia, il supporto integra uno schermo LCD che consente di controllare facilmente la velocità delle ventole e sette luci LED RGB con modalità operative selezionabili, per personalizzare l’illuminazione secondo i vostri gusti. Con EWENT, ogni dettaglio è studiato per semplificare l’esperienza d’uso e rispondere alle vostre esigenze quotidiane.

Vedi offerta su Amazon