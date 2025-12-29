Cercate una soluzione professionale per gestire più dischi rigidi? La ORICO Docking Station a 5 bay è disponibile su Amazon con uno sconto del 22%. Questo hub in alluminio supporta fino a 5 dischi SATA da 3,5 pollici per una capacità totale di 110 TB, perfetto per progetti di grandi dimensioni. Grazie all'interfaccia USB 3.0 raggiunge velocità di trasferimento fino a 230 MB/s, mentre il sistema di raffreddamento con ventola da 80mm garantisce prestazioni stabili. Il prezzo passa da 219,99€ a soli 170,99€, includendo alimentatore da 150W e compatibilità con Windows e MacOS.

Docking Station ORICO, chi dovrebbe acquistarla?

Questa docking station ORICO a 5 bay rappresenta la soluzione ideale per professionisti creativi e tecnici che gestiscono enormi quantità di dati. Vi catturerà se siete videomaker che lavorate con filmati in 4K o 8K, fotografi professionisti con archivi di migliaia di RAW, ingegneri che necessitano di backup per progetti complessi o system administrator che cercano una soluzione affidabile per l'archiviazione locale. Con una capacità totale fino a 110 TB, soddisfa perfettamente le esigenze di chi non può permettersi di affidarsi esclusivamente al cloud e necessita di accesso rapido ai propri file. Il sistema plug-and-play con meccanismo di blocco di sicurezza vi garantisce protezione dei dati e praticità d'uso quotidiana.

Se il vostro studio o ufficio richiede una gestione efficiente di molteplici dischi rigidi, questa docking station eliminerà il caos di adattatori multipli e cavi ingombranti. Il trasferimento dati fino a 230 MB/s via USB 3.0 vi permetterà di lavorare fluidamente anche con file pesanti, mentre l'eccellente sistema di dissipazione del calore con ventola da 80mm e corpo in alluminio garantisce funzionamento continuo e silenzioso. L'alimentatore integrato da 150W assicura stabilità anche sotto carico intenso, rendendola perfetta per chi necessita di affidabilità professionale. Compatibile con Windows e macOS, si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro.

La ORICO Docking Station 9858U3 è una soluzione professionale a 5 bay che vi permette di gestire fino a 110 TB di dati totali, supportando dischi SATA da 3,5 pollici fino a 22 TB ciascuno. Realizzata in alluminio con ventola da 80 mm integrata, garantisce un'eccellente dissipazione del calore durante l'uso prolungato. Grazie all'interfaccia USB 3.0 raggiunge velocità di trasferimento fino a 230 MB/s, mentre il sistema plug-and-play con blocco di sicurezza vi consente di inserire e rimuovere i dischi rapidamente proteggendo i vostri dati.

