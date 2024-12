Apple si apre a Firefox: rilasciata un'estensione ufficiale per le password iCloud

Apple ha lanciato un'estensione ufficiale per Firefox che permette di accedere alle password iCloud su macOS Sonoma o versioni successive del sistema operativo. L'estensione, individuata da MacRumors, non è, però, al momento disponibile per Windows.

Gli utenti Windows possono comunque accedere alle proprie password iCloud scaricando iCloud per Windows e l'estensione iCloud Passwords per Chrome o Edge, ma non possono per il momento utilizzare la nuova estensione per sincronizzare le proprie password sul browser targato Mozilla con maggiore rapidità.

Apple ha rilasciato l'estensione Firefox per iCloud Passwords, in totale sordina.

Non è chiaro se Apple intenda aggiungere il supporto per Windows all'estensione Firefox in futuro, ma al momento, considerando anche come questa estensione è stata lanciata in sordina, non è stata rilasciata alcuna comunicazione da parte di Apple..

Per chi non lo sapesse, l'estensione di Firefox per iCloud Passwords, venne Inizialmente sviluppata da un programmatore indipendente ma ora è gestita direttamente, e completamente, da Apple. Sul repository GitHub del progetto originale si legge che Apple è diventata "l'unica responsabile della manutenzione della propria estensione ufficiale iCloud Passwords", mentre Il codice sorgente originale dell'estensione è rimasto accessibile solo per poterlo preservare storicamente.

Questa mossa di Apple, amplia le opzioni per gli utenti macOS che desiderano sincronizzare le proprie password iCloud su browser diversi da Safari, migliorando l'integrazione, e le misure di sicurezza, tra i servizi Apple e le piattaforme di terze parti.