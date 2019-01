Be Quiet! annuncia Dark Rock Slim, un Dark Rock 4 messo a dieta

Qualche mese fa vi avevamo parlato di Dark Rock 4, dissipatore di Be Quiet! per CPU Intel e AMD che nel complesso ci era piaciuto molto, nonostante il prezzo leggermente elevato. L’azienda ha annunciato l’arrivo del Dark Rock Slim, una versione di questo dissipatore più “magra”.

Il sistema di raffreddamento è più piccolo rispetto a quello di Dark Rock 4 e utilizza solamente 4 heatpipe in rame, ma secondo Be quiet! il Dark Rock Slim è in grado di raffreddare senza problemi CPU con un TDP fino a 180 W. La ventola è una Silent Wings 3 ed è in grado di offrire un flusso d’aria di 50,5 CFM a 1500 RPM, generando una pressione di 1,79 mm H2O e un rumore massimo di 16,4 dB.

Se preferite ventole di altri marchi o magari ne volete una RGB, è possibile sostituire quella fornita senza problemi. Nella confezione sono anche inclusi i supporti per installare una seconda ventola, nel caso in cui abbiate lo spazio per farlo.

Il nuovo Dark Rock Slim sarà disponibile nel secondo trimestre e, sebbene il prezzo non sia ancora definito ufficialmente, secondo un rappresentante dell’azienda dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 dollari.