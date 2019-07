Be quiet! svela i nuovi alimentatori System Power 9 CM

L'azienda tedesca be quiet! ha presentato System Power 9CM, una gamma di alimentatori entry level con modelli da 400 a 700 watt con certificazione 80 Plus Bronze.

L’azienda tedesca be quiet! ha annunciato System Power 9 CM, un alimentatore entry level semi modulare disponibile in diversi modelli da 400 a 700 watt. La nuova serie di PSU è accompagnata da una certificazione energetica 80 Plus Bronze e si rivolge a PC da ufficio, multimediali o sistemi da gaming di fascia bassa.

Un buon rapporto prezzo-prestazioni, la comodità dei cavi PCI Express e per l’archiviazione removibili, una regolazione della tensione migliorata grazie alla tecnologia DC-DC e i cavi inclusi rendono System Power 9 CM un buon componente per creare una build dai costi contenuti.

Ogni alimentatore viene venduto con una gamma completa di circuiti di protezione integrati, compresa la protezione da sovratemperatura (OTP); il raffreddamento è garantito da una ventola da 120 mm in grado di controllare la temperatura con livelli di rumore minimi.

Due linee indipendenti da 12V garantiscono un’erogazione di potenza stabile a tutti i componenti del PC; gli alimentatori da 400 e 500 watt sono equipaggiati con due connettori PCI-Express mentre i modelli da 600 e 700 watt offrono 4 connettori ciascuno.

System Power 9 CM raggiunge una potenza di standby inferiore a 0,15 watt grazie alla conformità con le linee guida di risparmio energetico di Intel C6/C7, ErP e Energy Star 6.1.

Ogni prodotto della serie System Power 9 CM è garantito per 3 anni. La nuova serie di alimentatori è disponibile per la vendita in Europa e Australia con i seguenti prezzi: 54 euro (400W), 64 euro (500W), 74 euro (600W), 84,90 euro (700W).