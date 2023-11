Bellissima tastiera gaming Logitech G G715 con poggiapolsi scontata del 26%

Ci troviamo nel pieno del Black Friday 2023 di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su una tastiera da gaming a dir poco stupenda. La Logitech G G715, con tanto di poggiapolsi, potrà essere vostra a soli 144,99€, per un ribasso del 26% rispetto al prezzo consigliato di 229,00€!

Logitech G G715, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech G G715 è una tastiera da gaming consigliata a qualsiasi appassionato di videogiochi alla ricerca di una tastiera da gaming che offra la massima reattività e un comfort assolutamente superiore. In particolare, grazie al suo design si rivolge principalmente al pubblico femminile: la tastiera è interamente bianca con dettagli sui toni del rosa, mentre il poggiapolsi è dotato di un'originalissima forma che ricorda quella di una nuvola.

Con una batteria ricaricabile che garantisce fino a 25 ore di gioco e una connettività wireless eccellente, questa tastiera soddisferà anche coloro che si impegnano in sessioni di gioco molto lunghe, mentre gli switch meccanici e la tecnologia wireless LIGHTSPEED la rendono perfetta anche per gli eSport. Inoltre, l'illuminazione RGB personalizzabile si sincronizzerà perfettamente con gli altri elementi del vostro setup, soprattutto se siete in possesso di altre periferiche Logitech.

Insomma, considerando le sue caratteristiche avanzate, come l'illuminazione Logitech LIGHTSYNC RGB personalizzabile, la lunga durata della batteria ricaricabile e la connettività wireless LIGHTSPEED, questa tastiera rappresenta un investimento valido che permetterà ai giocatori di vivere un'esperienza di gioco di grande qualità. Ne consigliamo, dunque, l'acquisto, soprattutto a un prezzo così conveniente!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

