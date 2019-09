BenQ, ecco il nuovo monitor professionale PD3220U

All'IFA 2019 BenQ ha svelato un nuovo monitor per professionisti, il PD3220U con pannello 4K IPS e modalità M-Book che replica le performance cromatiche dei MacBook e MacBook Pro.

BenQ ha presentato PD3220U DesignVue. Si tratta di un nuovo monitor che risponde alle esigenze del mercato professionale, dove è richiesta un’alta risoluzione e la massima accuratezza del colore.

Ed è proprio nella riproduzione cromatica che il BenQ PD3220U trova il punto di forza, con una copertura del 100% dello spazio sRGB e Rec. 709, e del 95% dello spazio DCI-P3, anche grazie a un pannello IPS da 31,5 pollici con una risoluzione UHD 4K (3840×2160) e supporto all’HDR 10.

Le particolarità del monitor però non si fermano all’elevata qualità del pannello, ma coinvolgono anche le connessioni. Oltre ad una DisplayPort ed una porta HDMI, il monitor dispone di connessione Intel Thunderbolt 3 che permette un collegamento daisy chain tra due monitor.

Utile la modalità KVM che permette di gestire due PC, Mac o laptop sul medesimo monitor e con un unico set di mouse e tastiera sincronizzando simultaneamente la commutazione USB e video.

Sul fronte della funzionalità invece, troviamo tutte quelle a cui BenQ ha abituato i propri clienti professionali come la modalità CAD / CAM che ottimizza il contrasto per le linee e le forme nelle illustrazioni tecniche; la modalità Animazione che adatta la luminosità delle aree scure senza sovraesporre quelle più chiare; la modalità Darkroom che adatta luminosità e contrasto agli ambienti post-elaborazione con poca luce.

Tuttavia la vera novità che caratterizza il monitor sul piano delle funzionalità è la modalità M-Book, il primo ad integrare tale funzionalità esclusiva, che replica le performance cromatiche dei MacBook e MacBook Pro, tra le piattaforme preferite dai designer professionisti.

Il monitor è poi dotato di funzioni Eye Care, Low Blue Light e Flicker Free per proteggere la vista ed offrire il massimo confort di visualizzazione anche durante le sessioni più lunghe ed impegnative.

Nella confezione, insieme al monitor, viene fornito anche Hotkey Puck G2. Si tratta di un telecomando cablato composto da sei comandi, cinque tasti ed una rotella, che semplifica la gestione del menù OSD e permette di accedere in maniera facile e veloce alle differenti modalità di visualizzazione potendo passare in maniera rapida da un profilo all’altro.

BenQ non ha ancora fornito una data ufficiale per la disponibilità in Italia del monitor, mentre invece è stato comunicato il prezzo di listino che sarà di 1199 euro (IVA inclusa).