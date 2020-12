Biostar, ecco la sua nuova scheda madre B550 dall’aspetto elegante

Biostar ha annunciato la sua scheda madre B550M-Silver indirizzata a giocatori, utenti mainstream e creatori di contenuti che mira ad offrire prestazioni elevate a un prezzo accessibile.

Come suggerisce il nome, la nuova offerta di Biostar presenta un PCB nero con alcuni dissipatori passivi color argento per un design molto elegante. Equipaggiata con il chipset B550 di AMD, la B550M-Silver è disponibile nel form factor microATX standard con supporto nativo ai processori Ryzen 5000 (Vermeer). La scheda madre è dotata di quattro slot di memoria DDR4 che supportano frequenze sino a 4400MHz e una capacità massima di 128GB.

Le opzioni di archiviazione ad alta velocità di B550M-Silver consistono in un veloce slot M.2 PCIe 4.0 x4 e uno M.2 PCIe 3.0 x4 standard. Entrambi accettano SSD con lunghezze fino a 80mm, siano essi basati su SATA o PCIe. La motherboard è dotata anche di sei connettori SATA III convenzionali.

In termini di espandibilità, la B550M-Silver offre un singolo slot PCIe 4.0 x16 per l’installazione di una scheda grafica dedicata. Inoltre, è presente anche uno slot PCIe 3.0 x16 che funziona a x4 e uno slot PCIe 3.0 x1 per connettere gli altri dispositivi che necessitano di meno banda. Per ciò che concerne la connettività, la scheda madre possiede una porta Ethernet da 2,5Gb/s, basata sul controller Realtek RTL8125B.

Nel caso in cui prevediate di utilizzare la B550M-Silver con un’APU compatibile, la scheda madre mette a vostra disposizione una porta DVI-D, una HDMI e un’uscita DisplayPort. La motherboard è inoltre dotata di una porta combinata per tastiera e mouse PS/2, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, una USB 3.2 Gen 2, quattro USB 3.2 Gen 1 e due USB 2.0.

Infine, la componente sonora è gestita dal codec Realtek ALC1150. La scheda madre ha tre jack audio standard da 3,5 mm, ma supporta l’audio a 7.1 canali. Purtroppo, al momento Biostar non ha rivelato prezzi e disponibilità della sua B550M-Silver.