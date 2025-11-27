Il Bissell CrossWave HydroSteam PET è disponibile su Amazon a 299,99€ invece di 399,99€, con uno sconto del 25%. Questo innovativo lavapavimenti 3-in-1 aspira, lava e asciuga in un'unica passata, utilizzando la tecnologia HydroSteam che garantisce una pulizia fino al 20% più efficace. Perfetto per chi ha animali domestici, rimuove il 99,9% dei batteri ed è adatto a tutte le superfici, dai pavimenti in legno ai tappeti.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Bissell CrossWave HydroSteam, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Bissell CrossWave HydroSteam PET è la soluzione ideale per chi possiede animali domestici e desidera mantenere la casa impeccabile senza sforzi eccessivi. Questo dispositivo 3-in-1 vi libererà dalla fatica di dover prima aspirare e poi lavare i pavimenti separatamente: aspira, lava e asciuga in un'unica passata, facendovi risparmiare tempo prezioso. Se avete cani o gatti che lasciano peli, impronte e sporco sui pavimenti, la tecnologia HydroSteam con potenza vapore rimuove anche lo sporco più ostinato e appiccicoso, garantendo l'eliminazione del 99,9% dei batteri. Il sistema autopulente della spazzola rotante vi risparmierà inoltre la sgradevole operazione di rimuovere manualmente i peli aggrovigliati.

Questo lavapavimenti è particolarmente consigliato alle famiglie con bambini e animali che necessitano di pulizie frequenti e igieniche su diverse superfici. Grazie alla compatibilità con pavimenti in legno sigillati, piastrelle, laminati e tappeti, vi permetterà di pulire ogni ambiente della casa con un unico strumento. Il doppio serbatoio separa l'acqua pulita da quella sporca, assicurandovi di non rimettere mai lo sporco sul pavimento. Con uno sconto del 25% che porta il prezzo a 299,99€, rappresenta un investimento intelligente per chi cerca una soluzione professionale e completa che riduca drasticamente i tempi di pulizia domestica.

Il Bissell CrossWave HydroSteam PET rappresenta una soluzione rivoluzionaria per la pulizia domestica, combinando tre funzioni essenziali in un unico dispositivo: aspira, lava e asciuga simultaneamente. Grazie alla tecnologia HydroSteam, questo lavapavimenti sfrutta il potere del vapore per aumentare l'efficacia di pulizia fino al 20%, eliminando sporco ostinato e appiccicoso. Il sistema a doppio serbatoio separa l'acqua pulita da quella sporca, mentre la funzione di autopulizia automatica mantiene la spazzola sempre igienica.

