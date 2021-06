Bitcoin, i provvedimenti della Cina renderanno le schede video più economiche?

Le mosse della Cina a contrasto delle operazioni di mining di criptovalute hanno avuto un profondo effetto sul loro mercato. Infatti, pochi giorni fa il prezzo di Bitcoin è sceso sotto i 30.000 dollari per la prima volta da gennaio poiché il suo valore è diminuito di circa il 10% in 24 ore e altre criptovalute hanno seguito il suo esempio.

Questo declino ha quasi annullato gli enormi guadagni di cui Bitcoin ha goduto per gran parte dell’anno. Il suo prezzo per moneta è salito sopra i 44.000$ a febbraio, quando Tesla ha acquisito 1,5 miliardi di criptovalute, e ha stabilito un nuovo prezzo record di 64.000$ dopo che Coinbase è stata quotata alla borsa valori Nasdaq il 13 aprile. Quella valutazione non è durata a lungo: il prezzo è sceso a circa 47.000 dollari solo 10 giorni dopo, quando il presidente Joe Biden ha preso in considerazione nuove tasse sulle plusvalenze. Nel momento in cui scriviamo, la criptovaluta ha un prezzo di circa 33.600 per moneta, secondo l’indice di prezzi CoinDesk, il che significa che ha perso quasi metà del suo valore in soli due mesi.

Questo calo è stato principalmente attribuito alle nuove (e di recente applicazione) restrizioni cinesi sulle criptovalute e lunedì la People’s Bank of China ha vietato il trading di criptovalute, esortando gli istituti di pagamento e le banche di sospendere i servizi relativi.

Il mercato delle criptovalute non è stato l’unico colpito da questo avvenimento: anche i prezzi delle schede grafiche sono scesi fino al 45% in Cina. Ad esempio, lunedì il prezzo della GeForce RTX 3060 è passato a 4.699 yuan (circa 609 euro), rispetto al suo picco registrato a maggio di 13.499 yuan (1.750€). Anche altre GPU hanno visto una buona diminuzione del loro costo e questo potrebbe lasciare intravedere una luce in fondo al tunnel a tutti coloro che stanno attendendo da diversi mesi di trovare finalmente una scheda video a prezzi accessibili.