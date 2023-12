Bitdefender Scamio è il vostro nuovo alleato contro le frodi online

Nel costante sforzo di contrastare il crescente fenomeno delle frodi online, Bitdefender ha annunciato il lancio di Bitdefender Scamio, un innovativo servizio di rilevamento delle truffe. Si tratta in un chatbot basato su intelligenza artificiale capace di identificare le truffe analizzano link e screenshot di mail, SMS e messaggi sui social o sulle principali app di messaggistica.

Le frodi online crescono ad un ritmo preoccupante. Secondo un rapporto della Federal Trade Commission (FTC), le perdite dovute alle frodi nel 2022 hanno raggiunto gli 8,8 miliardi di dollari, segnando un aumento del 30% rispetto all'anno precedente, mentre le truffe via SMS hanno causato da sole perdite per 330 milioni di dollari. Il recente boom dell’intelligenza artificiale viene cavalcato anche dagli hacker, che sfruttano i grandi modelli di linguaggio per rendere ancora più difficile individuare contenuti pericolosi.

Gli utenti possono inviare al chatbot email, SMS, immagini, link e perfino codici QR; l’IA di Scamio fornisce una risposta in pochi secondi, insieme a raccomandazioni su possibili misure preventive per evitare future truffe dello stesso tipo e azioni correttive da eseguire per proteggersi.

L'utilizzo di Scamio è intuitivo e supporta qualsiasi dispositivo o sistema operativo. Accessibile tramite browser web a questo link o Facebook Messenger, Scamio incorpora un avanzato elaboratore di linguaggio naturale (NLP) per interpretare accuratamente le conversazioni degli utenti, anche le sfumature linguistiche tipiche delle truffe. Il servizio è completamente gratuito, senza necessità di download o accesso preliminare a un prodotto Bitdefender; serve solamente un account. Un altro elemento interessante è che Scamio comunica solo in inglese, ma capisce tutte le lingue: potete scrivergli in italiano e poi, eventualmente, usare un traduttore per la risposta.

Ciprian Istrate, vicepresidente senior delle operazioni del Consumer Solutions Group di Bitdefender, ha dichiarato: "Il rapido aumento dell'adozione dell'intelligenza artificiale da parte degli hacker rappresenta un punto di svolta. Le truffe online, una volta facili da individuare, sono diventate difficili da rilevare a occhio nudo. Scamio permette di individuare con affidabilità le attività dannose in base al contenuto e al contesto del messaggio, offrendo agli utenti un assistente personale su cui fare affidamento per proteggere la propria vita digitale."