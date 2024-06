BitDefender VPN a meno di 3€ con l'offerta attuale

Per molto tempo, BitDefender ha proposto la sua VPN con sconti interessanti, limitati al 43%, che rappresentavano comunque una buona occasione. Da qualche giorno, il fornitore ha deciso di migliorare ulteriormente l'offerta, proponendo uno sconto del 50% sul piano annuale. Questo rende la VPN di BitDefender ancora più conveniente dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo, portando il costo mensile a meno di 3€.

Vedi offerta su BitDefender

BitDefender, chi dovrebbe abbonarsi?

La VPN di BitDefender è l'ideale per chi cerca una soluzione efficace e conveniente per proteggere la propria privacy online. La raccomandiamo potenzialmente a chiunque, in quanto permette connessioni sicure anche su reti WiFi pubbliche. Inoltre, è perfetta per chi ama lo streaming e vuole accedere a contenuti non disponibili nel proprio paese. Con alti standard di crittografia, server ottimizzati e protezione durante il gaming online, la VPN di BitDefender soddisfa molteplici esigenze.

Il nuovo sconto del 50% rappresenta un'ottima occasione per chi sta considerando di abbonarsi a una VPN. Rispetto al precedente sconto del 43%, questa nuova offerta rende il piano annuale ancora più accessibile. Come detto, approfittare di questa promozione ora permette di ottenere un servizio premium a un costo mensile inferiore a 3€.

Grazie a questa nuova offerta, la VPN di BitDefender non solo presenta un rapporto qualità-prezzo eccellente, ma emerge anche come una delle migliori VPN al livello generale. L'incremento dello sconto evidenzia ulteriormente il valore del servizio, consentendo agli utenti di navigare in sicurezza, accedere a contenuti globali e proteggere le proprie attività online senza spendere troppo.

Vedi offerta su BitDefender