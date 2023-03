BitLocker è uno strumento di crittografia a chiave simmetrica offerto da Microsoft per proteggere i dati memorizzati su dispositivi di archiviazione come unità esterne o supporti interni. Tuttavia, gli utenti potrebbero non voler utilizzare tale funzione e, per evitare che l’installazione di Windows 10 e Windows 11 attivi automaticamente BitLocker senza il consenso dell’utente, è possibile creare un supporto di installazione personalizzato.

Il programma Rufus, noto per la creazione di supporti avviabili per Windows, ha introdotto nella sua ultima versione beta un’opzione che consente di disattivare BitLocker in fase di installazione del sistema operativo. Ricordiamo che il software offre la possibilità di scaricare le immagini ISO delle varie edizioni di Windows, o di utilizzare file ISO già presenti sul computer, per creare un supporto di installazione avviabile. Inoltre, consente di eseguire installazioni complete di Windows su supporti di memorizzazione esterni grazie alla funzionalità Windows To Go.

Photo Credit: Rufus

Nelle prossime versioni di Rufus, sarà integrata l’opzione “Disabilita la crittografia automatica dei dispositivi BitLocker“, attualmente presente nella versione beta del programma. Selezionando quest’ultima, Windows non abiliterà più automaticamente BitLocker, lasciando all’utente la scelta di farlo in modo autonomo e di configurare la protezione TPM+PIN, considerata la più sicura. È importante notare che la protezione basata esclusivamente sul chip TPM può essere elusa in alcune circostanze specifiche, come Microsoft ha ammesso più volte.

Se viene abilitata l’opzione di cui vi abbiamo parlato in precedenza, Rufus aggiunge il parametro PreventDeviceEncryption impostato su “true” nel file Unattended di Windows per l’installazione automatica e personalizzata, ma è possibile disattivare la crittografia automatica con BitLocker anche modificando un valore nel registro di sistema.

Ecco il changelog completo di Rufus 3.22 Beta: