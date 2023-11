Black Friday Acer: sconti fino a 500€ su notebook e non solo!

Acer si è distinta come una delle pioniere nel lancio delle anticipazioni del Black Friday 2023, tanto che già nei primi giorni di novembre vi avevamo segnalato la sua pagina dedicata all'evento. Sebbene gli sconti proposti siano giunti al termine oggi, 23 novembre, il produttore ha deciso di rinnovare le offerte sul suo store ufficiale. In questa fase, ha deciso di riproporre parte delle promozioni precedenti e, eventualmente, di includere prodotti che prima non erano stati scontati.

Scopri il nostro canale TikTok!

Si tratta di un'opportunità straordinaria per l'acquisto di notebook e PC di vario genere, così come di accessori e periferiche correlate, con sconti fino al 50%. Questo vi consentirà di migliorare la vostra postazione di lavoro o di gaming con hardware più performante, il tutto a prezzi ragionevoli. In concomitanza con questa nuova ondata di offerte, la durata limitata di poche ore viene accompagnata dalla possibilità di resi gratuiti fino al 31 dicembre, offrendo ulteriore convenienza e flessibilità ai clienti.

Black Friday Acer, chi dovrebbe approfittarne?

Proprio come le offerte anticipate di inizio novembre, il Black Friday Acer rappresenta un'opportunità imperdibile per chiunque stia cercando di migliorare la propria postazione di lavoro o di gaming con hardware di qualità a prezzi convenienti. Questa nuova ondata di offerte, con la riproposizione di promozioni precedenti e l'eventuale inclusione di prodotti non precedentemente scontati, amplia le opzioni disponibili per i potenziali acquirenti.

Con tutte queste occasioni in corso, dovrebbero approfittarne coloro che desiderano rimanere al passo con le ultime innovazioni in termini di notebook, PC e accessori. Anche i giocatori che cercano di potenziare la propria configurazione con hardware più performante possono approfittare di sconti su laptop e PC gaming, valutando ad esempio l'acquisto dell'Acer Nitro 5 AN515-47 con il nuovo AMD Ryzen 7 7735HS. Lo sconto di 400,00€ applicato su questo modello sarà visibile al carrello, proprio come gli altri prodotti.

È il Black Friday, per questo vi suggeriamo di cogliere al volo queste imperdibili offerte prima che scadano. Queste promozioni potrebbero non ripresentarsi per diversi mesi, rendendo questa un'opportunità unica. Questo consiglio vale per qualsiasi prodotti Acer venduto attualmente sullo store ufficiale, dove alcune varianti di notebook sono spesso disponibili esclusivamente in questo luogo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Acer dedicata all'iniziativa, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerte su Acer

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!