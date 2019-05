Bora Digital, un nuovo kit di ventole ARGB da Lian Li

A circa 60 dollari Lian Li offre un nuovo kit di memoria con illuminazione ARGB chiamato Bora Digital. Nella confezione anche un controller.

Lian Li ha presentato le Bora Digital, nuove ventole da 120 mm (120 x 120 x 27 mm) dotate di tecnologia di illuminazione LED addressable RGB (ARGB). I LED sono gestibili tramite un controller RGB o direttamente dalla scheda madre. Le ventole sono dotate di cuscinetti fluidodinamici e hanno un telaio in alluminio disponibile in tre colorazioni (Silver, Space Grey e Black).

Lian Li propone un kit con tre ventole a 59,99 dollari, con tanto di controller, cavi di alimentazione, cavi di collegamento daisy-chain (a cascata) e un hub LED. Il controller permette di controllare i LED RGB lungo 16 modalità di illuminazione uniche e 9 livelli di velocità progressivi. Eccovi un video del loro funzionamento:

Le Bora Digital sono compatibili anche con il cavo di alimentazione RGB a 24 pin Lian Li Strimer per sincronizzare gli effetti di luce tramite il controller, permettendo a ventole e cavo di sincronizzarsi senza affidarsi al controllo della scheda madre – Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync e ASRock Polychrome Sync.

Progettate per essere il più silenziose possibile, hanno pad in gomma su tutti i punti di contatto per evitare vibrazioni inutili e le pale delle ventole montate su cuscinetti fluidodinamici per ridurre al minimo l’attrito. Secondo Lian Li la ventole possono girare a partire da 900 fino a 1800 RPM, producendo una rumorosità tra 19,4 e 29 dBA.