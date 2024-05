Buon compleanno AMD, l'azienda compie 55 anni

Buon compleanno AMD! La storica azienda di semiconduttori festeggia i suoi 55 anni e, per l'occasione, il CTO ed EVP of Technology & Engineering Mark Papermaster ha voluto raccontare la storia dell'azienda, dando un assaggio anche di quanto riserva il futuro.

Papermaster ha voluto subito sottolineare come l'intelligenza artificiale rappresenti una nuova era di opportunità. AMD, grazie a una decisione strategica presa oltre 10 anni fa che puntava già ad abilitare l'IA, ha visto crescere in maniera importante il proprio ruolo nei mercati globali.

La crescita di AMD non si ferma: la compagnia punta a raggiungere vendite per 1 trilione di dollari entro il 2030

Dal 2019, anno del 50esimo anniversario dell'azienda, AMD ha contribuito a una crescita esponenziale nell'industria dei semiconduttori, con le vendite globali che sono passate da 412,3 miliardi di dollari nel 2019 a 574,1 miliardi nel 2022, prevedendo di raggiungere 1 trilione di dollari entro il 2030.

Nel contesto di questa crescita di mercato, AMD ha raddoppiato il proprio team globale, accogliendo oltre 15.000 nuovi dipendenti e completando acquisizioni strategiche come quella di Xilinx e Pensando, arricchendo ulteriormente il proprio portafoglio di talenti, proprietà intellettuali e soluzioni AI software, concentrandosi soprattutto su mercati computazionali adattivi e chip di rete altamente programmabili.

L'azienda ha anche quadruplicato gli investimenti in ricerca e sviluppo negli ultimi cinque anni, passando da 1,5 miliardi di dollari nel 2019 a 5,9 miliardi nel 2023, segno dell'impegno nello sviluppare tecnologie all'avanguardia. I chip AMD sono il cuore del 30% dei server mondiali e di 140 supercomputer tra i più potenti al mondo, inclusi otto tra i dieci supercomputer più efficienti dal punto di vista energetico, inoltre l'azienda domina il mercato delle console gaming, con le proprie soluzioni all'interno di Xbox Series X|S e PS5.

Uno sguardo al futuro

Le prospettive per i prossimi cinque anni vedono AMD impegnata non solo nel mantenere la propria leadership, ma anche nell'abbattere le barriere all'innovazione attraverso ecosistemi aperti e partnership industriali. La trasformazione interna di AMD, grazie all'AI, ha portato allo sviluppo di una piattaforma di prodotto modulare, con un unico stack software AI che facilita l'implementazione per sviluppatori e utenti finali, in linea con un approccio di design olistico.

AMD guarda al futuro con ottimismo, considerando l'IA non solo una tecnologia rivoluzionaria, ma un veicolo essenziale per mantenere il passo con le crescenti esigenze dei mercati. L'azienda si sta muovendo velocemente per creare soluzioni in grado di ottimizzare l'integrazione tra chip, software e applicazioni finali, per superare le sfide poste dal rallentamento della legge di Moore.