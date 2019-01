Caliber R1, la sedie gaming di Cooler Master arriva in Italia

Cooler Master porta in Italia la sedia da gaming Caliber R1, che sarà disponibile a partire dalla settimana prossima al prezzo di 219 euro. L’elemento principale che distingue una sedia da gaming da una normalissima poltroncina da ufficio è l’accento sulla postura; una sedia da gaming ben realizzata permette di giocare più a lungo, eliminando dolori muscolari e di tensione a collo e schiena.

Ed è questo il fine ultimo della Cooler Master Caliber R1, che oltre a un design che ricorda un sedile da auto da corsa, è strutturalmente forte e dotata di varie posizioni di inclinazione studiate per favorire la giusta postura. La sedia si può inoltre spostare grazie ad un sistema a cinque rotelle in poliuretano.

Caliber R1 ha un paio di cuscini imbottiti per la zona lombare e per la nuca. Il cuscino per la testa, in particolare, ha una forma che contribuisce a tenere fisso il collo in posizione corretta. Il sedile, rivestito in pelle sintetica di poliuretano traforata garantisce traspirabilità e riduce la sudorazione. Riprende inoltre i colori del marchio, ovvero il viola e il nero. L’imbottitura è in schiuma ad alta densità, in modo da impedire che che non si deformi anche dopo diverse ore di gioco.

Caliber R1 è alta 136 cm, lo schienale è ampio e adatto anche a coloro che hanno le spalle larghe; per permettere ai giocatori più alti e pesanti di sedersi senza preoccupazioni è larga 72 cm, pesa 21,5 chili e ha un carico massimo di 120 chili. L’altezza della seduta è regolabile da 35 a 43 cm, usando la leva che spunta sotto il sedile.

Usando la maniglia sul lato destro della sedia è possibile inclinare lo schienale: l’inclinazione varia da 90° a 180°, bloccabile ogni 10°. I poggiagomiti sono imbottiti e pienamente regolabili; l’altezza può variare di 7 cm, in questo modo è possibile abbassarli e infilare Caliber sotto la scrivania.