Cambiare MacBook Pro avrà più senso nel 2026, in arrivo un completo redesign

Il rinnovamento del design dei MacBook Pro di Apple è stato posticipato al 2026. Originariamente previsto per il 2025, il nuovo design è stato ritardato a causa di complicazioni legate alla tecnologia dei display, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg. L'attuale aggiornamento, previsto per il 2025, includerà solamente il passaggio ai chip M5, M5 Pro e M5 Max.

Secondo le anticipazioni, il MacBook Pro del 2026 subirà una revisione estetica che includerà un design più sottile, invertendo la tendenza precedente che aveva visto i MacBook Pro diventare più spessi con l'introduzione del chip di Apple Silicon. Gurman suggerisce che il nuovo modello potrebbe adottare un display con tecnologia OLED, già presente nei nuovi iPad Pro M4.

C'è davvero bisogno di un nuovo cambio di design?

Si prevede inoltre che il chip Apple M6, che sarà integrato nel MacBook Pro rinnovato del 2026, sarà prodotto con il nuovo processo produttivo a 2nm. Questo dovrebbe anche fornire un significativo aumento delle prestazioni e dell'efficienza energetica. La transizione al nuovo standard di processo rappresenta un salto significativo nella strategia di sviluppo dei chip di Apple.

I fan Apple che speravano in modifiche di design più immediate dovranno pazientare fino al 2026 per vedere una vera rivoluzione estetica e tecnologica nei MacBook Pro. Nel frattempo, il rilascio nel 2025 si concentrerà principalmente su miglioramenti a livello di hardware interno con l'introduzione dei nuovi chip.