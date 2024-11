I cavi Ethernet in stile MagSafe sono la soluzione che non pensavamo di volere

Sanwa Supply, un'azienda giapponese di elettronica di consumo, ha lanciato una nuova soluzione per i cavi Ethernet ispirata al celebre sistema MagSafe di Apple. Il sistema KB-SL6ABA, composto da un adattatore e un cavo, si collega al computer tramite una porta Ethernet standard, mentre l'altra estremità presenta pin elettrici, e una serie di magneti, che connettono il cavo al connettore.

Questa innovazione mira a ridurre il rischio di danni all'hardware, o lesioni di alcun tipo, causate da inciampi accidentali sui cavi. Il prodotto è disponibile in cinque lunghezze, che spaziano da 1 a 10 metri, per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti.

Un cavo Ethernet a sgancio rapido è quella soluzione che non pensavamo di volere.

Il cavo CAT6A, con un diametro di 3,8 mm, è composto da otto nuclei in quattro coppie. Supporta una velocità di trasmissione di 10 Gbps con una larghezza di banda di 500 MHz. Sanwa evidenzia che il rivestimento esterno morbido facilita il passaggio intorno a pareti e mobili.

Questa soluzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile in quei contesti in cui il cavo Ethernet poggia sul pavimenti di una stanza dove si cammina parecchio, in presenza di animali domestici o, molto banalmente, per persone particolarmente sbadate. Inoltre, potrebbe semplificare lo scollegamento in situazioni di difficile accesso, dove tirare il cavo risulta più agevole che premere la clip dedicata allo sgancio.

Il prezzo parte da 4.180 yen (circa 27 dollari) per la versione da un metro, arrivando a circa 43 dollari per il modello da 10 metri. Non è chiaro se Sanwa preveda di distribuire il prodotto al di fuori del Giappone, ma è possibile la spedizione internazionale per chi è disposto a pagare un sovrapprezzo.

Il successo di questa soluzione potrebbe aprire la strada all'applicazione del concetto ad altri tipi di cavi, anche se la fattibilità tecnica per connettori diversi, e che non siano dedicati alla ricarica o al trasferimento di dati, resta tuta da verificare.