C'è già un'alternativa gratis all'ultima novità di ChatGPT

Il team di Hugging Face replica l'agente AI Deep Research di OpenAI in soli 24 ore Un team di ricercatori di Hugging Face ha replicato in tempi record Deep Research, l'agente AI per la ricerca web lanciato da OpenAI pochi giorni fa. La versione open source, chiamata Open DeepResearch, ha già eguagliato le prestazioni del prodotto originale a una frazione del costo.

Deep Research è un agente AI in grado di condurre ricerche web complesse e multi-step utilizzando capacità di ragionamento e un modello linguistico di base. La versione di OpenAI sfrutta una variante ottimizzata del prossimo modello o3 per analizzare grandi quantità di testi, immagini e PDF trovati online, adattando la ricerca in base ai nuovi dati.

Open DeepResearch mira a fornire funzionalità simili, ma in modo gratuito e open source. La sfida principale è combinare il supporto multimodale con ragionamento e concatenazione di task per risolvere problemi in modo autonomo. L'obiettivo è raggiungere la parità con Deep Research sul benchmark GAIA.

Finora il team di Hugging Face ha ottenuto un punteggio medio del 55,15% sul set di validazione GAIA, che valuta la capacità degli agenti di rispondere autonomamente a 450 domande complesse. Si tratta di un risultato notevole considerando che OpenAI ha raggiunto il 67,36%, mentre GPT-4 Turbo senza supporto agentico si ferma al 9,7%.

L'iniziativa di Hugging Face è ancora in fase di sviluppo. I ricercatori hanno, infatti, invitato la comunità a contribuire per migliorare aspetti come:

Un browser web multimodale più avanzato

Agenti aggiuntivi

Supporto per modelli locali

È possibile testare una demo del progetto sul sito di Hugging Face, anche se al momento sembra sovraccarico a causa del grande interesse suscitato. In ogni caso, nonostante questi problemi iniziali, Open DeepResearch rappresenta un'alternativa promettente e accessibile all'agente proprietario di OpenAI.

La rapida replica di una tecnologia così avanzata dimostra ancora una volta l'incredibile velocità di innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale. Progetti open source come questo permettono di democratizzare l'accesso a strumenti AI all'avanguardia, accelerando ulteriormente il progresso in questo settore.