Cerchi un nuovo case ITX? Scarica gratis il modello per stamparlo in 3D

Una nuova opportunità per gli appassionati di tecnologia è stata recentemente resa disponibile su Printables: è ora possibile scaricare gratuitamente il progetto per stampare in 3D un case per PC di Small Form Factor (SFF). Creato da WhoIsLudwig, questo case chiamato Kubic, è ispirato al design del GameCube e del Power Mac G4 Cube. L'autore ha condiviso il file sotto la licenza Creative Commons 4.0 Attribution-Non-Commercial, rendendolo così accessibile senza costi per usi non commerciali.

L'innovativo case Kubic non solo supporta una scheda madre ITX, ma offre anche spazio sufficiente per una GPU discreta fino a due slot di spessore e lunga 220mm. Benché questa dimensione non sia adeguata per le più grandi GPU come la RTX 4090, è perfettamente compatibile con una RTX 4060 a due ventole. Il case può inoltre ospitare fino a quattro unità SATA, garantendo un'ampia capacità di memorizzazione.

Uno dei punti di forza del Kubic è il raffreddamento, grazie alla presenza di una ventola da 140 mm posizionata sulla parte superiore del case che permette di espellere facilmente l'aria calda. WhoIsLudwig ha testato personalmente il case con un PC dotato di raffreddamento a stock AMD Stealth Wraith, notando temperature del processore stabilizzate a 94°C e della GPU a 75°C dopo due ore di prestazioni massime. Grazie allo spazio extra, è possibile installare anche un dissipatore ad aria più grande sul processore senza problemi.

Per la stampa 3D (qui la nostra guida con i migliori modelli) del case, il creatore ha utilizzato PLA, materiale che ha dimostrato di non avere problemi di termicità, e ha raccomandato l'uso di PETG, un altro materiale eccellente per la realizzazione del case. La dimensione massima del pezzo richiesto per la stampa è di 170 x 170 mm, rendendo il tutto adatto anche a stampanti 3D di piccole dimensioni.

Kubic offre inoltre tre opzioni diverse per il panello frontale, permettendo agli utenti di scegliere tra porte USB frontali, jack audio frontale, o nessuna delle due. È inclusa anche una maniglia, che conferisce al case un aspetto elegante e funzionale. Attraverso la piattaforma Onshape, WhoIsLudwig ha condiviso i file del progetto, incoraggiando gli utenti a modificarli e personalizzarli secondo le proprie esigenze.

Per coloro che stanno pensando di acquistare un PC SFF e sono allo stesso tempo appassionati di stampa 3D, il case Kubic rappresenta una soluzione innovativa ed economica per creare un piccolo ma potente computer desktop. Questo progetto mette in luce come la tecnologia di stampa 3D possa essere utilizzata per personalizzare e ottimizzare i componenti hardware in modo creativo ed efficiente.