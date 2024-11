Cerchi un nuovo SSD? Con questo Samsung 990 PRO puoi fare un AFFARE a soli 100€!

Se siete alla ricerca di un SSD di ultima generazione capace di trasformare radicalmente le prestazioni del vostro sistema, questa offerta su Amazon merita particolare attenzione. Il Samsung 990 PRO con dissipatore di calore è ora disponibile a soli 99,99€, permettendovi di risparmiare il 13% rispetto al prezzo originale di 115,58€.

SSD NVMe PCIe 4.0 Samsung 990 PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dispositivo di archiviazione rappresenta la scelta ideale per due categorie di utenti: gli appassionati di gaming che desiderano minimizzare i tempi di caricamento su PS5 e PC, e i professionisti creativi alla ricerca di prestazioni superiori per la gestione di file di grandi dimensioni. Le velocità straordinarie di 7.450 MB/s in lettura e 6.900 MB/s in scrittura garantiscono un'esperienza d'uso ai vertici della categoria.

L'integrazione di un dissipatore termico ottimizzato rappresenta uno dei punti di forza di questo SSD, assicurando prestazioni costanti anche sotto carichi di lavoro intensi. La tecnologia proprietaria Samsung garantisce non solo velocità superiori, ma anche efficienza energetica e longevità eccezionali, caratteristiche fondamentali per un utilizzo professionale intensivo.

La compatibilità universale con PS5 e PC, unita alla capacità di 1TB espandibile fino a 4TB, rende questo SSD incredibilmente versatile. Il controller personalizzato e la memoria V-NAND di ultima generazione assicurano prestazioni costanti nel tempo, mentre il software Samsung Magician permette un controllo granulare delle prestazioni e dello stato di salute del drive.

Attualmente disponibile a 99,99€, il Samsung 990 PRO rappresenta un investimento eccellente per chi desidera migliorare le prestazioni del proprio sistema. La combinazione di velocità straordinarie, gestione termica ottimizzata e compatibilità universale lo rende un prodotto di riferimento nel segmento degli SSD ad alte prestazioni, ora accessibile a un prezzo particolarmente vantaggioso!

Vedi offerta su Amazon