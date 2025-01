CES 2025: XGIMI da forma al futuro dell'intrattenimento con Ascend

Al CES 2025, XGIMI, noto e pluripremiato brand di proiettori e TV, ha svelato un concept innovativo che ridefinisce il concetto di cinema domestico: XGIMI Ascend.

Questo schermo motorizzato ALR (Ambient Light Rejection) 2-in-1 integra due soundbar premium firmate Harman Kardon, combinando design raffinato e tecnologia avanzata per un’esperienza visiva e sonora senza precedenti.

Presentato presso il Pepcom Digital Experience al Caesar's Palace, Ascend è uno schermo motorizzato da 100 pollici che si distingue per la sua versatilità e semplicità d'uso. Progettato per integrarsi con AURA 2, il nuovo proiettore a corto raggio di XGIMI, il prodotto rappresenta un equilibrio ideale tra estetica e innovazione tecnologica. L'utente può regolare l’altezza dello schermo per ricreare diverse atmosfere: da un’intima illuminazione tipo caminetto, a un’esperienza cinematografica completa, grazie all’ampio angolo di visione e alla tecnologia ALR che migliora il contrasto in qualsiasi condizione di luce.

La sinergia con il proiettore AURA 2 sottolinea la coerenza stilistica della gamma. AURA 2 introduce il sofisticato sistema Auto Lens Cover, un meccanismo che protegge la lente con alette motorizzate e aggiunge un tocco di eleganza moderna. Sul fronte audio, Ascend offre soundbar integrate di alta qualità, mentre AURA 2 include altoparlanti Harman Kardon da 60 W con tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza sonora immersiva.

Ascend è attualmente un concept product, ma incarna la visione di XGIMI: un intrattenimento domestico che combina tecnologia d'avanguardia, design minimalista e massima praticità. "Ascend è il simbolo della nostra dedizione all'innovazione nell'intrattenimento domestico," ha dichiarato Apollo Zhong, CEO di XGIMI.

XGIMI ha anche presentato il nuovo HORIZON S Max, successore del modello HORIZON Max, lanciato con successo al CES 2024. Questo proiettore unisce qualità cinematografica a un design semplificato, con tecnologia Dual Light 2.0, certificazione IMAX Enhanced, Dolby Vision e una luminosità di 3100 lumen ISO. La linea HORIZON S riflette l’impegno di XGIMI per rendere accessibile una tecnologia di proiezione di altissimo livello.

Con Ascend, HORIZON S Max e altre innovazioni presentate al CES 2025, XGIMI si conferma leader nell’home entertainment, puntando a trasformare il salotto di casa in un cinema di qualità superiore.