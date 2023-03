ChatGPT è accessibile via browser, tramite app dedicate e anche su Raspberry Pi, come vi abbiamo spiegato nella nostra guida dedicata. Da oggi, grazie al lavoro di un appassionato potrete usare l’IA anche su un vecchio computer vintage (certo, a patto che ne abbiate uno).

Yo Kheng Meng, questo il nome dello sviluppatore “per passione”, ha pensato bene di creare un client ChatGPT per MS-DOS. Per il progetto ha usato un IBM 5155 Portable PC del 1984, dotato di CPU Intel 8088 e 640KB di RAM.

Credit: Yeo Kheng Meng

La maggioranza degli utenti usa ChatGPT via browser, ma più si diffonde, più crescono gli accessi tramite client. Meng ha iniziato la sua ricerca trovando un compilatore capace di coprire i 40 anni di divario tecnologico tra ChatGPT e il computer IBM in questione, per la precisione il compilatore C/C++ Open Watcom. Per eseguire alcuni test durante lo sviluppo, Meng ha eseguito DOS 6.22 in un PC moderno sfruttando Virtualbox.

Uno degli ostacoli più grandi con DOS era la rete necessaria per connettersi a ChatGPT: Meng ha scoperto che mTCP, un’applicazione TCP/IP per sistemi DOS, avrebbe facilitato la connessione all’API del servizio. Per comunicare con l’API è stato però necessario “costruire l’intera richiesta POST a mano in C”, come raccontato da Meng.

La modifica dell’output di ChatGPT da HTTPS a HTTP, la mancanza di multithreading in DOS e l’analisi JSON hanno rappresentato altre sfide, che Meng è riuscito a superare. Se siete interessati a saperne di più e a capire come è riuscito a portare un client IA moderno su hardware del 1984, vi rimandiamo alla lettura del post sul blog ufficiale.