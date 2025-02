ChatGPT consuma meno di un elettrodomestico, secondo una nuova ricerca

ChatGPT consuma molta meno energia di quanto si pensasse in precedenza. Stando a un nuovo report di Epoch AI, il chatbot usa solamente 0,3Wh per risposta, 10 volte meno dei 3Wh stimati in precedenza.

Questo scenario mette in forte discussione tutte le preoccupazioni emerse in precedenza riguardo l'elevato consumo dell'intelligenza artificiale, che ora assorbirebbe addirittura meno di molti elettrodomestici. Joshua You, analista di Epoch AI, ha dichiarato: "Il consumo energetico non è davvero un grosso problema rispetto all'uso di normali elettrodomestici o al riscaldamento o raffreddamento della casa, o alla guida di un'auto".

You ha precisato che la sua ricerca è stata motivata da statistiche datate e sovrastimate, basate sull'ipotesi che OpenAI utilizzasse chip obsoleti e inefficienti per i suoi modelli AI. Ha aggiunto: "Alcuni miei colleghi hanno notato che la stima più diffusa di 3 watt-ora per query era basata su ricerche piuttosto vecchie e, in base a calcoli approssimativi, sembrava troppo alta".

Tuttavia, l'analista ha sottolineato che il consumo energetico di ChatGPT potrebbe aumentare in futuro, dal momento che si stanno sviluppando modelli di ragionamento più avanzati, che richiedono più potenza di calcolo per risolvere problemi più complessi.

Inutile dire che, nonostante queste nuove stime, l'IA generativa rimane una tecnologia ad alto consumo di risorse. Stando poi ad alcuni report emersi in passato, i chatbot come ChatGPT e Microsoft Copilot consumano grandi quantità d'acqua: circa mezzo litro per ogni risposta, inoltre GPT-4 arriverebbe a usare fino a 3 bottiglie d'acqua per generare 100 parole.

I nuovi dati emersi sui consumi dell'IA sottolineano la necessità di continuare a monitorare e migliorare l'efficienza energetica di questi sistemi, man mano che diventano più avanzati e diffusi. Nonostante le nuove stime siano incoraggianti, l'impatto ambientale complessivo dell'intelligenza artificiale generativa rimane una questione da tenere sotto controllo, specialmente considerando gli sviluppi previsti per i prossimi mesi e anni.