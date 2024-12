ChatGPT lancia l'abbonamento Pro da 200 dollari, a cosa serve?

OpenAI ha lanciato giovedì un nuovo tier ChatGPT Pro da 200 dollari al mese per il suo chatbot AI. Durante il livestream "12 Days of OpenAI", l'azienda ha annunciato che il tier Pro offrirà accesso illimitato al suo modello o1 più potente.

Oltre all'utilizzo illimitato del modello o1, ChatGPT Pro include l'accesso alla modalità vocale avanzata di OpenAI. Il modello o1 è anche multimodale, in grado di elaborare input da foto. Inoltre, una nuova modalità o1 Pro fornisce agli utenti maggiore potenza di calcolo per affrontare problemi complessi.

OpenAI sta orientando la modalità Pro verso gli utenti avanzati che non sono soddisfatti del modello o1 preview e necessitano di risultati più accurati da ChatGPT. Questi utenti tendono a essere ricercatori, ingegneri o programmatori. Durante il livestream, il CEO di OpenAI Sam Altman ha sottolineato che i programmatori, in particolare, richiedevano un modello più potente con maggiore precisione.

123RF / rokastenys

Secondo quanto emerso dal livestream, gli utenti si lamentavano della lentezza di o1 preview nel rispondere alle domande, anche a quelle basilari come "ciao". Il nuovo o1 è molto più efficiente nel fornire risposte rapide a domande semplici, dedicando il tempo necessario per le query più complesse.

Max Schwarzer, ricercatore scientifico di OpenAI, ha dichiarato durante il livestream:

"Abbiamo condotto una serie dettagliata di valutazioni umane di questo modello e abbiamo scoperto che commette errori gravi circa il 34% in meno rispetto a o1 preview, elaborando completamente circa il 50% più velocemente".

L'industria tecnologica è sulla buona strada per spendere 200 miliardi di dollari in AI solo nel 2024. L'hype intorno all'AI ha catapultato i valori delle azioni di Nvidia, Microsoft, Meta e Google. La domanda persistente è come questi investimenti in AI si tradurranno in profitti. Gli abbonamenti potrebbero essere un modo per generare entrate, ma saranno necessari molti milioni di abbonati per compensare i costi di gestione di questi modelli.

OpenAI mira a guidare la corsa all'AI sviluppando i modelli più avanzati al mondo. Alcuni analisti ritengono che il mercato dell'AI potrebbe diventare una corsa in cui il vincitore prende tutto. In questo scenario, considerando che OpenAI si è integrata con Microsoft ed è la tecnologia alla base di Apple Intelligence, la startup si trova in una posizione di forza.